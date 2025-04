Tiro a segno: Monna e Maldini a caccia del podio alla Coppa del Mondo di Buenos Aires

Dopo il preludio dei Campionati Europei 10 metri, si inizia a fare sul serio nel mondo del tiro a segno. Si sta per alzare il sipario infatti sulla prima tappa del circuito di Coppa del Mondo, in scena in Argentina, precisamente al poligono di Buenos Aires dall’1 all’11 aprile, a cui seguirà senza soluzione di continuità un secondo appuntamento in Perù.

L’Italia si presenterà in terra sudamericana con un contingente ridotto, ma di estrema qualità. Nella pistola saranno infatti della partita le due stelle olimpiche Federico Nilo Maldini e Paolo Monna, rispettivamente argento e bronzo a Parigi 2024 per ciò che concerne la pistola ad aria compressa 10 m, mentre Massimo Spinella e Riccardo Mazzetti prenderanno parte nel contest di pistola automatica 25 m.

Si tratterà, di fatto, del primo vero grande confronto a livello intercontinentale. I nostri ragazzi avranno infatti modo di gareggiare con i profili più competitivi della disciplina, con l’intenzione di partire con il piede giusto, facendo tesoro proprio di quanto è successo nella rassegna europea di Osijek, dove proprio Mazzetti ha raccolto due podi individuali, oltre che ottenere un piazzamento in top 3 con Spinella e Morassaut nella classifica per Nazioni. Da ricordare anche quanto fatto da Maldini, Monna e Mastrovalerio, i quali si sono accomodati al posto d’onore nella prova a squadre.

Tantissimi i rivali da tenere sotto stretta osservazione, tra cui figura chiaramente il reparto asiatico in toto, ma anche gli atleti provenienti dalla Russia e dalla Bielorussia (sotto bandiera neutrale AIN), già in lizza per gli Europei appena andati in archivi. Inutile dichiarare l’obiettivo: il tiro a segno è tutta una questione di continuità. E sarà proprio questo aspetto da dover cominciare a cercare con estrema attenzione.