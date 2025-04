Tennis, Sara Errani si ferma al primo turno delle qualificazioni di Madrid. Ko contro Maya Joint

Si ferma al primo turno delle qualificazioni il WTA 1000 di Madrid per Sara Errani. La tennista romagnola, infatti, ha ceduto il passo all’australiana Maya Joint (n° 78 del ranking) con il punteggio di 46 62 26 in un’ora e 51 minuti di gioco al termine di una partita nella quale la nostra portacolori ha anche chiamato un medical time-out nel corso del secondo parziale.

Il primo set vede subito un ottimo inizio per Sara Errani che toglie il servizio all’australiana nel secondo gioco salendo sul 2-0. Break mantenuto pochissimi istanti, dato che Joint risponde subito e toglie il servizio all’azzurra con un game chiuso a 15. Si prosegue fino al sesto gioco nel quale di nuovo la romagnola allunga centrando il break che la porta sul 4-2. Quando tutto sembra portare verso un finale di primo set in discesa, invece, l’australiana non sbaglia più un colpo e, con quattro game di fila, si aggiudica il primo parziale con il punteggio di 6-4 in 39 minuti di gioco.

Sono 41, invece, i minuti del secondo che, tuttavia, finisce in maniera più agevole nelle mani di Sara Errani con il punteggio di 6-2. La romagnola vola subito sul 3-0 togliendo il servizio a Joint nel secondo game quindi, dopo il medical time-out, non si ferma e centra di nuovo il break nel sesto gioco, volando sul 5-1 dopo un game interminabile. Errani prova a complicarsi la vita cedendo il servizio nel settimo gioco, ma si rifà subito con il contro-break del 6-2.

L’ultimo set si rivela un ostacolo troppo duro per l’italiana che, in 31 minuti, si arrende all’australiana. Joint strappa subito la battuta in apertura di parziale, quindi si prosegue fino al 4-2 senza sussulti. Nel settimo gioco, però, Errani perde ancora il servizio, scende sul 5-2 e, sostanzialmente, il match si chiude qui, prima del 6-2 finale.

Le statistiche parlano di 4 ace a zero per Joint ma, anche, 4-0 nel conto dei doppi falli. 69% di prima di servizio per l’australiana contro il 68 dell’azzurra che, però, vengono trasformate per il 66 e 59&.