Tennis, Jannik Sinner sempre primo nel ranking ATP, Musetti vola al 9° posto

Jannik Sinner troneggia ancora una volta in vetta al ranking ATP aggiornato al 21 aprile 2025. L’altoatesino, ancora fermo per la squalifica legata al “Caso Clostebol”, perde 200 punti e scende a quota 9.730, rimanendo comunque ampiamente in fuga con quasi 2.000 punti su Alexander Zverev che, vincendo a Monaco di Baviera, si riappropria del secondo posto.

Scende di un gradino Carlos Alcaraz che, perdendo la finale di Barcellona, si ritrova ora in terza posizione con 145 punti da recuperare sul tedesco. Tra lo spagnolo e Taylor Fritz, quarto, rimane un solco enorme di oltre 3.000 punti, quindi quinto rimane Novak Djokovic. Importante passo in avanti per Lorenzo Musetti che sbarca nella top10 e vola al nono posto con 3.160 punti a -270 da Holger Rune, fresco vincitore di Barcellona,

Passando agli italiani, sono 10 i nostri portacolori nella top100 con Matteo Berrettini che si trova al 30° posto con Flavio Cobolli al n° 33, mentre Lorenzo Sonego è al 44 subito davanti a Matteo Arnaldi.

IL RANKING ATP aggiornato al 21-04-2025

1) Jannik Sinner ITA 9.730 punti

2) Alexander Zverev GER 7.995

3) Carlos Alcaraz SPA 7.850

4) Taylor Fritz USA 4.715

5) Novak Djokovic SRB 4.120

6) Jack Draper GBR 3.790

7) Alex de Minaur AUS 3.585

8) Holger Rune DAN 3.430

9) Lorenzo Musetti ITA 3.160

10) Tommy Paul USA 3.120

11) Daniil Medvedev RUS 3.090

12) Ben Shelton USA 2.980

13) Arthur Fils FRA 2.920

14) Casper Ruud NOR 2.715

15) Grigor Dimitrov BUL 2.585

16) Andrey Rublev RUS 2.580

17) Frances Tiafoe USA 2.565

18) Stefanos Tsitsipas GRE 2.415

19) Tomas Machac CEC 2.215

20) Ugo Humbert FRA 2.145

