Quanti punti di vantaggio avrà Sinner a Roma su Alcaraz e Zverev: i punti che scartano a Madrid

Jannik Sinner svetta in testa al ranking ATP con 9.930 punti, precedendo il tedesco Alexander Zverev (8.085) e lo spagnolo Carlos Alcaraz (8.050). Il fuoriclasse altoatesino sta scontando una squalifica di tre mesi, in stagione ha giocato soltanto un torneo (vincendo gli Australian Open) e tornerà in campo soltanto agli Internazionali d’Italia che scatteranno il prossimo 7 maggio sulla terra rossa del Foro Italico di Roma.

Il 23enne ha conservato il proprio status di numero 1 del mondo nonostante il lungo stop ed è certo che rimarrà al comando della graduatoria internazionale in occasione del suo rientro in scena. L’iberico ha faticato sul cemento statunitense, ha vinto il Masters 1000 di Montecarlo ma oggi ha perso la finale del torneo ATP 500 contro il danese Holger Rune. Il teutonico ha invece vinto il torneo ATP 500 di Monaco dopo settimane molto difficili e ha così operato il sorpasso.

Jannik Sinner non potrà giocare il Masters 1000 di Madrid che inizierà il 23 aprile e dunque perderà i 200 punti conquistati lo scorso anno raggiungendo i quarti di finale sulla terra rossa della capitale spagnola (non scese in campo contro il canadese Felix Auger-Aliassime). Carlos Alcaraz scarterà 200 punti (dodici mesi fa perse contro il russo Andrey Rublev ai quarti), mentre Alexander Zverev dovrà onorare una cambiale da 100 punti (ko agli ottavi contro l’argentino Francisco Cerundolo).

L’azzurro si presenterà a Roma con 9.730 punti all’attivo, ma quale sarà la situazione dei suoi avversari al momento di giocare nella Città Eterna? Alcaraz potrebbe massimo raggiungere 8.850 punti, mentre Zverev potrebbe spingersi fino a 8.985 punti: rispettivamente, in caso di vittoria, il distacco da Sinner sarebbe di 880 lunghezze e di 745 lunghezze. Al Masters 1000 di Roma non ci saranno cambiali da difendere per Sinner e Alcaraz (lo scorso anno erano assenti), mentre Alcaraz dovrà fare i conti con i 1.000 punti derivanti dalla vittoria dell’ultima edizione.

QUANTI PUNTI SCARTANO SINNER, ALCARAZ E ZVEREV A MADRID

Jannik Sinner: 200 punti (quarti di finale lo scorso anno).

Carlos Alcaraz: 200 punti (quarti di finale lo scorso anno).

Alexander Zverev: 100 punti (ottavi di finale lo scorso anno).

COME CAMBIA IL RANKING ATP DI ALCARAZ A MADRID

Secondo turno: 7.880 punti.

Terzo turno: 7.900 punti.

Ottavi di finale: 7.950 punti.

Quarti di finale: 8.050 punti.

Semifinale: 8.250 punti.

Finale: 8.500 punti.

Vittoria: 8.850 punti.

COME CAMBIA IL RANKING ATP DI ZVEREV A MADRID

Secondo turno: 8.015 punti.

Terzo turno: 8.035 punti.

Ottavi di finale: 8.085 punti.

Quarti di finale: 8.185 punti.

Semifinale: 8.385 punti.

Finale: 8.635 punti.

Vittoria: 8.985 punti.

DISTACCO DI ALCARAZ E ZVEREV DA SINNER A ROMA

ZVEREV:

Secondo turno a Madrid: 1.715

Terzo turno a Madrid: 1.695 punti.

Ottavi di finale a Madrid: 1.645 punti.

Quarti di finale a Madrid: 1.545 punti.

Semifinale a Madrid: 1.345 punti.

Finale a Madrid: 1.095 punti.

Vittoria a Madrid: 745 punti.

ALCARAZ:

Secondo turno a Madrid: 1.850 punti.

Terzo turno a Madrid: 1.830 punti.

Ottavi di finale a Madrid: 1.780 punti.

Quarti di finale a Madrid: 1.680 punti.

Semifinale a Madrid: 1.480 punti.

Finale a Madrid: 1.230 punti.

Vittoria a Madrid: 880 punti.