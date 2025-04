Superbike, Sam Lowes conquista la Superpole ad Assen, Bulega davanti a Razgatlioglu

L’Università del Motociclismo ha esaltato nel time-attack Sam Lowes. Il britannico, in sella alla Ducati Panigale V4R, si è preso la Superpole del round di Assen (Paesi Bassi), tappa del Mondiale di Superbike 2025. Per la prima volta nella sua carriera, il britannico ha ottenuto la partenza dalla p.1 in questa categoria, siglando il crono di 1:32.596 a precedere di 0.164 Nicolò Bulega (Ducati) e di 0.219 il turco Toprak Razgatlioglu (BMW).

Poco fortunato l’emiliano che fino a pochi minuti dal termine stava dominando questo turno di prove. Il traffico nel suo ultimo run è stato il fattore sfavorevole che non gli ha permesso di completare un giro pulito e quindi migliorare il suo 1:32.760 con cui aveva effettuato il suo primo tentativo. Nel duello iridato con Razgatliouglu Bulega sperava di prendersi la partenza dalla posizione migliore, ma vorrà mettere tutta la sua rabbia in gara-1.

Una prestazione molto positiva in casa Italia, se si considera il quarto tempo di Axel Bassani (Bimota) a 0.303, immediatamente davanti allo spagnolo Alvaro Bautista (+0.305) su Ducati ufficiale, bravo a sfruttare il riferimento di Razgatlioglu nel suo giro buono.

In sesta e settima piazza hanno concluso Andrea Locatelli (Yamaha) a 0.363 e Danilo Petrucci (Ducati) a 0.534, mentre in decima Andrea Iannone (Ducati) a 0.676, protagonista di una caduta spettacolare sul finire della Superpole in curva-7, senza conseguenze per lui, ma con la Panigale seriamente danneggiata. A completare il quadro dei centauri nostrani, Yari Montella (Ducati) 12° a 0.805.

CLASSIFICA SUPERPOLE GP OLANDA SUPERBIKE 2025

1 14 LOWES Sam Ducati Panigale V4R 1’32.596 7 +0.379 +0.544 +0.746 1’33.770 290 291 1’32.596

2 11 BULEGA Nicolo Ducati Panigale V4R 1’32.760 +0.164 7 +0.654 +0.930 +1.543 1’34.702 292 296 1’32.760

3 1 RAZGATLIOGLU Toprak BMW M1000RR 1’32.815 +0.219 7 +1.441 +1.920 +2.563 1’35.559 288 293 1’32.815

4 47 BASSANI Axel bimota KB998 Rimini 1’32.899 +0.303 7 +9.833 +10.781 +12.333 1’45.735 278 289 1’32.899

5 19 BAUTISTA Alvaro Ducati Panigale V4R 1’32.901 +0.305 7 +8.838 +9.608 +9.969 1’43.233 284 296 1’32.901

6 55 LOCATELLI Andrea Yamaha YZF R1 1’32.959 +0.363 7 +0.987 +1.348 +2.081 1’35.003 286 287 1’32.959

7 9 PETRUCCI Danilo Ducati Panigale V4R 1’33.130 +0.534 6 +0.286 +0.422 +3.736 1’41.885 293 293 1’33.130

8 87 GARDNER Remy Yamaha YZF R1 1’33.169 +0.573 6 +12.123 +13.541 +20.395 1’54.447 270 284 1’33.169

9 22 LOWES Alex bimota KB998 Rimini 1’33.235 +0.639 6 +16.342 +16.818 +17.494 DEL 284 290 1’33.235

10 29 IANNONE Andrea Ducati Panigale V4R 1’33.272 +0.676 6 +0.428 +0.460 +0.712 CRASH 293 293 1’33.272

11 77 AEGERTER Dominique Yamaha YZF R1 1’33.274 +0.678 7 +4.104 +5.099 +13.961 1’48.405 278 290 1’33.274

12 5 MONTELLA Yari Ducati Panigale V4R 1’33.401 +0.805 6 +5.295 +5.781 +7.633 1’41.021 288 293 1’33.401

13 60 VAN DER MARK Michael BMW M1000RR 1’33.451 +0.855 7 +5.088 +5.512 +6.045 1’39.217 285 288 1’33.451

14 7 LECUONA Iker Honda CBR1000 RR-R 1’33.469 +0.873 7 +0.429 +0.750 +1.111 1’34.589 287 290 1’33.469

15 95 MACKENZIE Tarran Honda CBR1000 RR-R 1’33.539 +0.943 7 +8.225 +9.800 +10.985 1’44.749 265 290 1’33.539

16 45 REDDING Scott Ducati Panigale V4R 1’33.597 +1.001 5 +8.168 +8.830 +10.631 1’46.658 285 292 1’33.597

17 31 GERLOFF Garrett Kawasaki ZX-10RR 1’33.646 +1.050 7 +14.690 +15.132 +15.798 1’49.123 287 293 1’33.646

18 97 VIERGE Xavi Honda CBR1000 RR-R 1’33.690 +1.094 7 +10.771 +12.397 +13.429 1’47.219 269 293 1’33.690

19 99 SOFUOGLU Bahattin Yamaha YZF R1 1’34.133 +1.537 7 +5.149 +5.770 +6.473 1’40.276 276 284 1’34.133

20 53 RABAT Tito Yamaha YZF R1 1’34.737 +2.141 6 PIT IN 239 286 1’34.737

21 17 VICKERS Ryan Ducati Panigale V4R 1’34.819 +2.223 7 +18.869 +23.291 +25.183 1’58.652 234 291 1’34.819

22 20 O’HALLORAN Jason Yamaha YZF R1 1’35.165 +2.569 6 +0.726 +1.231 +1.758 1’35.169 284 284 1’35.165

NQ 21 ZAIDI Zaqhwan Honda CBR1000 RR-R 1’37.256 +4.660 6 +1.278 +2.129 +3.243 1’37.256 283 286 1’37.256