Storica vittoria delle Mauritius alla Liegi-Bastogne-Liegi femminile: trionfo in volata di Kimberley (Le Court) Pienaar

Si decide con l’arrivo in volata di un gruppo ristretto la Liegi-Bastogne-Liegi femminile 2025. S’impone grazie ad un prepotente sprint Kimberley (Le Court) Pienaar. L’atleta della AG Insurance – Soudal Team conquista la prima storica vittoria per le Mauritius in una Classica.

Chiude seconda l’olandese Puck Pieterse della Fenix-Deceuninck davanti alla connazionale Demi Vollering della FDJ – SUEZ. In una giornata non semplice. Elisa Longo Borghini si stacca a più di trenta chilometri dal traguardo, Monica Trinca Colonel della Liv AlUla Jayco tiene alto l’onore dell’Italia chiudendo in ottava posizione.

Ad animare la giornata l’azione di otto atlete che arrivano ad un vantaggio massimo di 2’ e10’’: Laura Molenaar (VolkerWessels Women’s Pro Cycling Team), Fariba Hashimi (CERATIZIT Pro Cycling Team), Solbjørk Minke Anderson (Uno-X Mobility), Victorie Guilman (Cofidis Women Team), Danielle de Francesco (Arkéa – B&B Hotels Women), Sylvie Swinkels (Roland), Tiril Jørgensen (Team Coop – Repsol), Constance Valentin (Winspace Orange Seal).

A circa cinquanta chilometri dal traguardo parte la francese Maeva Squiban della UAE Team ADQ, prova a colmare il gap l’austriaca Valentina Cavallar della Arkéa – B&B Hotels Women, rapidamente ripresa dal gruppo. La Côte de La Redoute scatena la battaglia, il gruppo riassorbe la fuggitiva e alza l’andatura. Prova a partire l’olandese Pauliena Rooijakkers della Fenix-Deceuninck, raggiunta poco dopo dalla tedesca Antonia Niedermaier della CANYON//SRAM zondacrypto, dalla connazionale Anna van der Breggen della Team SD Worx – Protime, dalla francese Cédrine Kerbaol della EF Education-Oatly.

Sulla Côte de la Roche-aux-Faucons Anna van der Breggen passa prima, la segue Cédrine Kerbaol, arrivano anche Demi Vollering, Lotte Kopecky, Puck Pieterse e Pauliena Rooijakkers. Il repentino distacco di van der Breggen e Rooijakkers forma il nuovo quartetto di testa, su cui rinviene Marlen Reusser della Movistar Team. A dodici chilometri l’atleta transalpina della EF Education-Oatly rompe gli indugi e parte all’attacco. A nove chilometri dal traguardo il terzetto Demi Vollering, Puck Pieterse e Kimberley Pienaar della AG Insurance – Soudal Team rinviene sulla battistrada e arriva insieme a giocarsi il successo.