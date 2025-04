Tadej Pogacar domina anche la Liegi-Bastogne-Liegi e fa tris! Ottima Italia: 2° Ciccone, 4° Velasco!

Un dominio di quelli incontrastati, ai quali ci ha abituato da anni e che non sorprende ormai più. Tadej Pogacar non si lascia sfuggire l’occasione: conclude la sua primavera da sogno con l’ennesimo trionfo, sua la Liegi-Bastogne-Liegi, terza affermazione della carriera nella Doyenne. Monumento comunque strepitosa per l’Italia che trova tre atleti nella top-10.

Dodici corridori sono andati all’attacco nella prima fase di gara: Mathis Le Berre (Arkéa-B&B Hotels), Hannes Wilksch (Tudor), Stan Van Tricht (Alpecin-Deceuninck), Jack Haig (Bahrain Victorious), Sakarias Koller Løland (Uno-X Mobility), Kamiel Bonneu (Intermarché-Wanty), Eduardo Sepúlveda (Lotto), Rayan Boulahoite, Valentin Retailleau (TotalEnergies), Ceriel Desal, Johan Meens, Henri-François Renard-Haquin (Wagner Bazin WB).

Il plotone ha lasciato spazio, con UAE Team Emirates – XRG e Soudal-QuickStep a gestire la situazione. Attacco estemporaneo della coppia Ineos Grenadiers formata da Tobias Foss e Bob Jungels che è durato ben poco, successivamente il gruppo si è andato a ricompattare andando a raggiungere i fuggitivi a 60 chilometri dall’arrivo.

L’attesa era tutta per la Côte de La Redoute ed ovviamente è stato lì che si è mosso Tadej Pogacar: attacco devastante, senza neanche alzarsi sui pedali, per il campione del mondo che ha salutato la compagnia. I rivali non sono neanche riusciti a reagire. Alle sue spalle è iniziata la battaglia per il secondo posto, con un attivissimo Giulio Ciccone (Lidl-Trek) a giocarsi le proprie carte da capitano.

L’abruzzese è riuscito ad evadere assieme all’irlandese Ben Healy (EF Education – EasyPost), ad oltre un minuto di ritardo da un Pogacar imprendibile, mentre alle loro spalle in nettissima difficoltà il secondo favorito odierno, Remco Evenepoel (Soudal-QuickStep).

Pogacar è arrivato a Liegi in solitaria, concedendosi la passerella finale. Alle sue spalle un meraviglioso Ciccone in seconda posizione davanti ad Healy. A vincere la volata del gruppo per la quarta piazza è un super Simone Velasco (XDS Astana Team), mentre sesto è Andrea Bagioli (Lidl-Trek), per una giornata eccellente dell’Italia.