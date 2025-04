Ordine d’arrivo Liegi-Bastogne-Liegi 2025: Pogacar dominatore, Giulio Ciccone sul podio! Tre italiani in top-10

Tadej Pogacar ha vinto la Liegi-Bastogne-Liegi 2025, attaccando di forza nel cuore della Redoute. Il grande favorito della vigilia ha piazzato un micidiale cambio di ritmo mentre stava approcciando il tratto più duro della salita simbolo delle Doyenne ed è andato via in solitaria quando mancavano 34 chilometri al traguardo. Il capitano della UAE Emirates-XRG ha dettato legge in questa Classica Monumento per la terza volta in carriera dopo le stoccate del 2021 e del 2024.

Il 26enne sloveno ha fatto festa dopo le affermazioni al Giro delle Fiandre e alla Freccia Vallone ottenute nelle ultime settimane, intervallate dal secondo posto alla Parigi-Roubaix (cadde mentre stava duellando con Mathieu van der Poel) e dalla terza piazza alla Amstel Gold Race. Il numero 1 del ranking UCI archivia con un successo la prima parte di stagione e ora si preparerà per il Tour de France, dove andrà a caccia della quarta apoteosi.

Tadej Pogacar si è imposto con un vantaggio di addirittura 1’03” nei confronti del secondo classificato, a dimostrazione della caratura della cavalcata solitaria di cui si è reso protagonista. Non si è consumato l’attesissimo scontro diretto con Remco Evenepoel, perché il belga era ben lontano dalla Forma dei giorni migliori, si è attardato sulla Redoute e poi si è piantato totalmente sulla Roche aux Faucons, ultima cote distintiva della Decana.

Proprio sulla Roche aux Faucons si è distinto un magico Giulio Ciccone, che si era mosso già sulla Redoute e che sull’asperità successiva ha cercato di fare la differenza per andarsi a prendere la seconda posizione. Il portacolori della Lidl-Trek è andato via insieme all’irlandese Ben Healy e la coppia si è giocata la seconda piazza in volata, dove l’azzurro è stato decisamente più pimpante del rivale e si è guadagnato la piazza d’onore alle spalle dell’extraterrestre.

Il 30enne, reduce da una vittoria di tappa al Tour of the Alps, è salito nuovamente sul podio di una Classica Monumento dopo la terza piazza al Giro di Lombardia e si può così lanciare con grande ottimismo verso il Giro d’Italia che scatterà il prossimo 9 maggio. Tre italiani in top-10 con Simone Velasco quarto e Andrea Bagioli sesto. Di seguito l’ordine d’arrivo della Liegi-Bastogne-Liegi 2025.

ORDINE ARRIVO LIEGI-BASTOGNE-LIEGI 2025

1 POGAČAR Tadej UAE Team Emirates – XRG 800 275 6:00:09

2 CICCONE Giulio Lidl – Trek 640 200 1:03

3 HEALY Ben EF Education – EasyPost 520 150 ,,

4 VELASCO Simone XDS Astana Team 440 120 1:10

5 NYS Thibau Lidl – Trek 360 100 ,,

6 BAGIOLI Andrea Lidl – Trek 280 90 ,,

7 MARTÍNEZ Daniel Felipe Red Bull – BORA – hansgrohe 240 80 ,,

8 LAURANCE Axel INEOS Grenadiers 200 70 ,,

9 PIDCOCK Thomas Q36.5 Pro Cycling Team 160 60 ,,

10 POWLESS Neilson EF Education – EasyPost 135 50 ,,

11 MATTHEWS Michael Team Jayco AlUla 110 46 ,,

12 ONLEY Oscar Team Picnic PostNL 95 42 ,,

13 BENOOT Tiesj Team Visma | Lease a Bike 85 38 ,,

14 VERSTRYNGE Emiel Alpecin – Deceuninck 65 34 ,,

15 ARANBURU Alex Cofidis 55 30 ,,

16 VAN EETVELT Lennert Lotto 50 28 ,,

17 LEKNESSUND Andreas Uno-X Mobility 50 26 ,,

18 PARET-PEINTRE Aurélien Decathlon AG2R La Mondiale Team 50 24 ,,

19 GRÉGOIRE Romain Groupama – FDJ 50 22 ,,

20 TULETT Ben Team Visma | Lease a Bike 50 20 ,,

21 MARTIN Guillaume Groupama – FDJ 30 19 ,,

22 SCHMID Mauro Team Jayco AlUla 30 18 ,,

23 SCARONI Christian XDS Astana Team 30 17 ,,

24 JEGAT Jordan Team TotalEnergies 30 16 ,,

25 BARRÉ Louis Intermarché – Wanty 30 15 ,,

26 MCNULTY Brandon UAE Team Emirates – XRG 30 14 ,,

27 ADRIÀ Roger Red Bull – BORA – hansgrohe 30 13 ,,

28 BERTHET Clément Decathlon AG2R La Mondiale Team 30 12 ,,

29 BILBAO Pello Bahrain – Victorious 30 11 ,,

30 BAUDIN Alex EF Education – EasyPost 30 10 ,,

31 VALTER Attila Team Visma | Lease a Bike 15 9 ,,

32 BLACKMORE Joseph Israel – Premier Tech 15 8 ,,

33 RODRÍGUEZ Carlos INEOS Grenadiers 15 7 ,,

34 IZAGIRRE Ion Cofidis 15 6 ,,

35 VANSEVENANT Mauri Soudal Quick-Step 15 5 ,,

36 ULISSI Diego XDS Astana Team 15 5 ,,

37 BUITRAGO Santiago Bahrain – Victorious 15 5 ,,

38 SIVAKOV Pavel UAE Team Emirates – XRG 15 5 ,,

39 SKJELMOSE Mattias Lidl – Trek 15 5 ,,

40 LUTSENKO Alexey Israel – Premier Tech 15 5 ,,

41 SHEFFIELD Magnus INEOS Grenadiers 15 5 ,,

42 HARPER Chris Team Jayco AlUla 15 5 ,,

43 SCHULTZ Nick Israel – Premier Tech 15 5 1:15

44 O’CONNOR Ben Team Jayco AlUla 15 5 1:21

45 HIRSCHI Marc Tudor Pro Cycling Team 15 5 2:20

46 TRONCHON Bastien Decathlon AG2R La Mondiale Team 15 5 ,,

47 HERMANS Quinten Alpecin – Deceuninck 15 5 2:58

48 ZIMMERMANN Georg Intermarché – Wanty 15 5 ,,

49 CONCI Nicola XDS Astana Team 15 5 ,,

50 VAUQUELIN Kévin Arkéa – B&B Hotels 15 5 ,,

51 ZANA Filippo Team Jayco AlUla 10 5 ,,

52 GENIETS Kevin Groupama – FDJ 10 5 ,,

53 HAIG Jack Bahrain – Victorious 10 5 ,,

54 OLIVEIRA Nelson Movistar Team 10 5 ,,

55 GUERREIRO Ruben Movistar Team 10 5 ,,

56 MOLARD Rudy Groupama – FDJ 5 5 ,,

57 PELLIZZARI Giulio Red Bull – BORA – hansgrohe 5 5 3:01

58 ALAPHILIPPE Julian Tudor Pro Cycling Team 5 5 3:03

59 EVENEPOEL Remco Soudal Quick-Step 5 5 3:11

60 DE TIER Floris Wagner Bazin WB 5 5 ,,

61 RYAN Archie EF Education – EasyPost 5 3:19

62 CLARKE Simon Israel – Premier Tech 5 5:38

63 KONRAD Patrick Lidl – Trek 5 ,,

64 MADOUAS Valentin Groupama – FDJ 5 ,,

65 DVERSNES Fredrik Uno-X Mobility 5 5:41

66 HOLTER Ådne Uno-X Mobility 5 ,,

67 LØLAND Sakarias Koller Uno-X Mobility 5 ,,

68 MONIQUET Sylvain Cofidis 5 ,,

69 BURGAUDEAU Mathieu Team TotalEnergies 5 ,,

70 LABROSSE Jordan Decathlon AG2R La Mondiale Team 5 ,,

71 MEURISSE Xandro Alpecin – Deceuninck 5 ,,

72 ZAMBANINI Edoardo Bahrain – Victorious 5 ,,

73 BOUWMAN Koen Team Jayco AlUla 5 ,,

74 PETERS Nans Decathlon AG2R La Mondiale Team 5 ,,

75 WANDAHL Frederik Red Bull – BORA – hansgrohe 5 ,,

76 HAMILTON Chris Team Picnic PostNL 5 ,,

77 VADER Milan Q36.5 Pro Cycling Team 5 ,,

78 ROULAND Louis Arkéa – B&B Hotels 5 ,,

79 FORMOLO Davide Movistar Team 5 5:44

80 DEBRUYNE Ramses Alpecin – Deceuninck 5 5:48

81 DE PLUS Laurens INEOS Grenadiers 5 ,,

82 BARDET Romain Team Picnic PostNL 5 ,,

83 SEPÚLVEDA Eduardo Lotto 5 8:11

84 CORT Magnus Uno-X Mobility 5 ,,

85 THOMPSON Reuben Lotto 5 ,,

86 DE LA CRUZ David Q36.5 Pro Cycling Team 5 9:40

87 AZPARREN Xabier Mikel Q36.5 Pro Cycling Team 5 ,,

88 TEUNS Dylan Cofidis 5 10:56

89 VAN WILDER Ilan Soudal Quick-Step 5 ,,

90 BATTISTELLA Samuele EF Education – EasyPost 5 ,,

91 SWEENY Harry EF Education – EasyPost 5 ,,

92 SCHACHMANN Maximilian Soudal Quick-Step 5 ,,

93 THOMAS Geraint INEOS Grenadiers 5 ,,

94 CURRIE Logan Lotto 5 ,,

95 DELAPLACE Anthony Arkéa – B&B Hotels 5 ,,

96 FUGLSANG Jakob Israel – Premier Tech 5 ,,

97 GARCÍA PIERNA Raúl Arkéa – B&B Hotels 5 ,,

98 SCOTSON Callum Decathlon AG2R La Mondiale Team 5 ,,

99 MAS Enric Movistar Team 5 ,,

100 CHAMPOUSSIN Clément XDS Astana Team 5 ,,

101 GROßSCHARTNER Felix UAE Team Emirates – XRG 5 ,,

102 NOVAK Domen UAE Team Emirates – XRG 5 ,,

103 WILKSCH Hannes Tudor Pro Cycling Team 5 14:27

104 BRENNER Marco Tudor Pro Cycling Team 5 ,,

105 VOISARD Yannis Tudor Pro Cycling Team 5 ,,

106 LE BERRE Mathis Arkéa – B&B Hotels 5 ,,

107 DOUBEY Fabien Team TotalEnergies 5 ,,

108 BERNARD Julien Lidl – Trek 5 ,,

109 PACHER Quentin Groupama – FDJ 5 ,,