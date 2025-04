Stefanos Tsitsipas si ritira dopo 15′ contro Fils a Barcellona: cosa è accaduto nel torneo catalano

Un ritiro inatteso per Stefanos Tsitsipas nel corso dell’ultimo quarto di finale dell’ATP500 di Barcellona. Sulla terra rossa catalana, il greco (n.16 del mondo) affrontava il francese Arthur Fils (n.14 del ranking) e il vincitore del confronto giocherà domani contro l’idolo di casa, Carlos Alcaraz (n.2 del ranking).

Una partita interessante che prometteva non poco per i contenuti tecnici. Sfortunatamente, il match è finito quasi ancor prima di cominciare, dal momento che Tsitsipas ha deciso di dare la mano al proprio avversario dopo appena 15′ di gioco, sotto 0-2 nello score.

In un primo momento non erano chiari i motivi per cui l’ellenico avesse alzato bandiera bianca. Come riportato poi dal portale spagnolo puntodebreak, Stefanos ha accusato un problema alla schiena (zona lombare) e ha preferito fermarsi e non proseguire.

Da stabilire se tutto sia stato giustificato anche da un po’ di precauzione, in considerazione dell’importanza degli eventi posteriori al torneo in Catalogna, ovvero il Masters1000 di Madrid, gli Internazionali d’Italia e soprattutto il Roland Garros. Si trattasse di un infortunio importante, allora per il greco la strada si farebbe decisamente in salita.