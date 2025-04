Lorenzo Musetti può entrare in top-10 nel ranking ATP. Chi deve tifare a Barcellona? Tutte le combinazioni

Lorenzo Musetti ha incominciato la settimana da numero 11 del mondo con 3.200 punti all’attivo dopo aver perso la finale del Masters 1000 di Montecarlo contro lo spagnolo Carlos Alcaraz. Il tennista italiano si è dunque portato a un passo dalla top-10 del ranking ATP e potrebbe entrarvi lunedì 21 aprile. Il toscano deve osservare da vicino i risultati degli avversari per capire se a Pasquetta potrà festeggiare un traguardo davvero importante per un giocatore.

Il 23enne si è portato virtualmente in decima piazza e ora deve fare la cosa sul danese Holger Rune (virtualmente 12mo a quota 3.080 punti), sul francese Arthur Fils (virtualmente 13mo con 2.820 punti) e sul norvegese Casper Ruud (virtualmente 14mo con 2.815 punti). La combinazione è ben chiara: Lorenzo Musetti sarà numero 10 del mondo tra pochi giorni se, contemporaneamente, Rune non raggiungerà la finale a Barcellona e Fils o Ruud non vinceranno il torneo in Spagna.

I tre avversari a distanza del nostro portacolori hanno raggiunto i quarti di finale del torneo ATP 500 in corso di svolgimento sulla terra rossa catalana, dunque vediamo nel dettaglio il tabellone con cui dovranno fare i conti: Rune e Ruud si sfideranno tra loro nel quarto di finale per meritarsi il confronto con il vincente del match tra il russo Karen Khachanov e lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina; Fils se la dovrà vedere con il greco Stefanos Tsitsipas per guadagnare la semifinale contro chi avrà la meglio tra Carlos Alcaraz e l’australiano Alex de Minaur.

MUSETTI ENTRA IN TOP-10 NEL RANKING ATP SE…

Si devono avverare queste tre combinazioni contemporaneamente nel torneo ATP 500 di Barcellona.

Holger Rune non raggiunge la finale (sfiderà Ruud ai quarti per poi incrociare il vincente di Khachanov-Davidovich Fokina)

Casper Ruud non vince il torneo (sfiderà Ruud ai quarti, poi il vincente di Khachanov-Davidovich Fokina).

Arthur Fils non vince il torneo (sfiderà Tsitsipas ai quarti, poi il vincente di Alcaraz-de Minaur)

TABELLONE ATP 500 BARCELLONA

Carlos Alcaraz vs Alex de Minaur

Stefanos Tsitsipas vs Arthur Fils

Karen Khachanov vs Alejandro Davidovich Fokina

Casper Rune vs Holger Ruud