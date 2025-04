Sport in tv oggi (martedì 29 aprile): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming

Oggi, martedì 29 aprile, una nuova giornata di sport tutta da vivere in compagnia di OA Sport. Come è nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento in programmata, dotato della copertura televisiva e streaming.

Attenzione massima sul torneo di Madrid di tennis. Dopo il gigantesco blackout che ha coinvolto Spagna, Portogallo e una parte della Francia, che ha costretto gli organizzatori del torneo a cancellare i match previsti dalla seconda parte della mattinata in poi, si dovrebbe tornare a giocare. In campo Lorenzo Musetti, Matteo Berrettini, col punto di domanda nel suo caso per il problema agli addominali, e il doppio formato da Simone Bolelli e da Andrea Vavassori.

In primo piano i Mondiali di curling misto con l’Italia che giocherà contro la Scozia, il prologo del Giro di Romandia, la Serie A1 di pallanuoto, l’Eurolega di basket, la Champions League di calcio e tanto altro…

Guarda l’Eurolega di basket su DAZN. Attiva ora a soli 11,99 euro al mese

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi previsti quest’oggi, martedì 29 aprile, il relativo palinsesto tv e streaming.

SPORT IN TV OGGI

Martedì 29 aprile

10.55 Snooker, Mondiali 2025: quarti di finale – Diretta tv su Eurosport1 HD; in streaming su Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

10.56 Ciclismo, Giro di Turchia 2025: terza tappa – Diretta tv dalle 13.25 su Eurosport2 HD; in streaming su Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

12.00 Tennis, ATP Madrid 2025: terzo turno/ottavi di finale – Diretta tv su Sky Sport Uno (201) fino alle 19.00, Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Arena (204); in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv.

(Musetti vs Tsitsipas 3° match e inizio programma alle 12.00; Berrettini vs Draper 3° match e inizio programma alle 12.00)

12.00 Tennis, WTA Madrid 2025: ottavi di finale – Diretta tv su SuperTennis HD, Sky Sport Uno (201) fino alle 19.00, Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Arena (204); in streaming su supertennis.tv, SuperTennix, SkyGo e su NOW.

12.00 Tennis, ATP Madrid 2025: ottavi di finale doppio maschile – Diretta tv su Sky Sport Uno (201) fino alle 19.00, Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Arena (204); in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv.

(Bolelli/Vavassori vs Sallsbury/Skupski 1° match e inizio programma alle 12.00; Cobolli/Musetti vs Mektic/Venus 5° match e inizio programma alle 12.00)

13.30 Pallanuoto, Serie A1: Catania vs Telimar – Nessuna copertura tv/streaming.

14.30 Pallanuoto, Serie A1: Ortigia vs De Akker – Nessuna copertura tv/streaming.

15.13, Ciclismo, Giro di Romandia: prologo – Diretta tv dalle 15.30 su Eurosport2 HD; in streaming su Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

19.00 Curling misto, Mondiali 2025: Italia vs Scozia – Diretta streaming su The Curling Channel.

19.00 Pallanuoto, Serie A1: Roma vs Posillipo – Nessuna copertura tv/streaming.

19.00 Pallanuoto, Serie A1: Olympic Roma vs Florentia – Nessuna copertura tv/streaming.

20.00 Pallanuoto, Serie A1: Savona vs Pro Recco – Diretta tv su RaiSport HD; in streaming su RaiPlay.

20.30 Basket, Eurolega: Paris vs Fenerbahce – Diretta streaming su DAZN.

20.30 Volley, SuperLega 2025: Sir Susa Vim Perugia vs Gas Sales Bluenergy Piacenza – Diretta streaming su DAZN e su VBTV.

21.00 Calcio, Champions League 2025: Arsenal vs PSG – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport 4K (213), Sky Sport 251; in streaming su SkyGo e su NOW.

21.00 Basket, Eurolega: Real Madrid vs Olympiakos – Diretta tv su Sky Sport Max (205); in streaming su SkyGo, NOW e su DAZN.

LA DIRETTA LIVE DEL GIRO DI ROMANDIA DALLE 15.13

LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-SCOZIA DI CURLING MISTO DALLE 19.00