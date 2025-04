Dove vedere in tv la Classica di Francoforte 2025: orari, programma, streaming

Va in scena giovedì 1 maggio la Classica di Francoforte, nota anche come Eschborn-Frankfurt am Main. La gara tedesca, giunta alla sua 62esima edizione, collega le due città teutoniche con un percorso di 198.7 chilometri. L’anno scorso la vittoria è stata conquistata dal belga Maxim Van Gils, al termine della volata. Grandi favoriti per l’edizione 2025 sono l’elvetico di Marc Hirschi (Tudor Pro Cycling Team) ed il belga Jasper Philipsen (Alpecin-Deceunick).

PERCORSO

Il percorso non subisce particolari modifiche rispetto alle edizioni passate con partenza da Eschborn ed arrivo a Francoforte dopo ben 198.7 chilometri. Dopo 9 chilometri si passerà per la prima volta sul traguardo affrontando la prima ascesa di Feldberg (11.1 chilometri ad una pendenza media del 4,9%). Successivamente verrà affrontata due volte la salita di Mammolshain (2.4 chilometri ad una pendenza media del 7.4%) prima del nuovo passaggio sul Feldberg. L’arrivo a Francoforte sarà anticipato da una nuova ascesa del Mammolshain che verrà percorso per la terza volta.

PROGRAMMA

Giovedì 1 maggio

Eschborn-Frankfurt am Main (198.7 km)

ORARI

Orario di partenza: 12.05

Orario di arrivo: 17.00 circa

DOVE VEDERE LA CLASSICA DI FRANCOFORTE IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista

Diretta streaming: Discovery + per gli abbonati

Diretta Live testuale: OA Sport