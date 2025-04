Calendario Champions League 2025 oggi in tv: orari partite (15 aprile), canali, streaming

Martedì 15 aprile 2025: la Champions League torna in scena con le gare di ritorno dei quarti di finale. L’atto decisivo un altro turno – fondamentale – nella strada verso la finalissima prevista sabato 31 maggio a Monaco di Baviera.

Si riparte dai risultati dell’andata: il PSG dovrà difendere 2 gol di vantaggio a Birmingham contro l’Aston Villa, forte del 3-1 maturato al Parco dei Principi di Parigi, mentre il Barcellona potrà addirittura amministrare 4 gol, dopo il secco 4-0 venuto fuori dai primi 90′ casalinghi contro il Borussia Dortmund, che in Germania cercherà di rianimare un’eliminatoria che sembra scritta.

Due partite che sembrano già decise e che al termine premieranno le prime due squadre che otterranno l’accesso alle semifinali per tenere ancora vivo il sogno di conquistare la “Coppa dalla Grandi Orecchie”.

Il ritorno dei quarti di finale della Champions League 2024-2025 sarà trasmesso in diretta tv da Sky Sport, che metterà a disposizione sia i canali per guardare le singole partite sia l’opzione Diretta Gol per non perdersi neppure un’emozione di entrambe le gare. I match saranno visibili anche in diretta streaming su Sky GO e NOW.

CALENDARIO CHAMPIONS LEAGUE CALCIO 2024-2025

Martedì 15 aprile

21.00 Diretta Gol Champions League – Sky Sport Uno, Sky Sport 251, Sky Go, NOW

21.00 Borussia Dortmund-Barcellona – Sky Sport Max, Sky Sport 4K, Sky Sport 252, Sky Go, NOW

21.00 Aston Villa-PSG (Champions League) – Sky Sport 253, Sky Go, NOW