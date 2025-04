LIVE Nuoto, Campionati Italiani 2025 in DIRETTA: tocca a Miressi e Razzetti. Attenzione a D’Ambrosio

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della terza giornata degli Assoluti primaverili di nuoto 2025 in vasca lunga. Alla piscina Comunale di Riccione gli atleti azzurri proseguono il loro cammino di avvicinamento ai Mondiali di Singapore con un evento fondamentale in chiave qualificazione. Una seconda giornata quella odierna che presenta gare già molto interessanti con tante star azzurre in vasca. All’appello, però, mancano due medagliati olimpici come Thomas Ceccon, impegnato in Australia, e Gregorio Paltrinieri che al momento sta puntando tutto sulle acque libere. Sono i primi Campionati Italiani con la proiezione olimpica anche per i 50 dorso, rana e farfalla e da queste gare cambieranno diverse prospettive in chiave Los Angeles 2028: gli specialisti della velocità torneranno a occuparsi soprattutto delle gare preferite e in Italia gli specialisti non mancano.

Nei 200 misti grande attesa per Sara Franceschi, che, dopo un periodo post-olimpico in cui non ha raggiunto la sua migliore forma, proverà a strappare il pass per i Mondiali in vasca lunga. Lo scorso mese, la mistista ha già mostrato dei buoni segnali al Meeting di Livorno, realizzando un 2:14.85. Per conquistare il pass per Singapore, sarà necessario scendere sotto la soglia di 2:11.1, Sarà interessante anche seguire la crescita di atlete come Anita Gastaldi e Chiara Della Corte. La prima, solo qualche settimana fa, ha registrato il suo primato personale, confermandosi tra le migliori d’Italia. Il suo 2:11.54 la pone a pochi centesimi dal tempo limite per i Mondiali, fissato a 2:11.1. Chiara Della Corte, classe 2005, ha guadagnato attenzione negli ultimi mesi, grazie alla sua prima partecipazione a un Mondiale, con la convocazione per Budapest. Ad Agosto, si era avvicinata alla soglia dei 2:11, firmando un 2:12.25. A Riccione, arriva con un buon tempo stagionale, registrato poche settimane fa, e potrebbe essere pronta per fare un ulteriore passo avanti. Da seguire con attenzione anche Francesca Fresia. La nuotatrice piemontese vanta un primato di 2:13.77, ma ci sono buone possibilità che possa abbassarlo ulteriormente.

Il principale favorito per la conquista del titolo di Campione Italiano nei 200 misti non può che essere Alberto Razzetti. Il nuotatore genovese tornerà in acqua per le sue prime gare in Italia dopo l’esperienza in Australia, dove ha seguito un periodo di preparazione con il coach Dean Boxall e al fianco del pluricampione olimpico Leon Marchand. Reduce dai Mondiali in vasca corta a Budapest, dove ha stabilito il nuovo record europeo dei 200 farfalla, Razzetti ha anche conquistato l’argento nei 200 misti, fissando il nuovo record italiano con un tempo di 1:50.88. Il pass per i Mondiali in vasca lunga di Singapore è alla sua portata, ma dovrà comunque scendere sotto il 1:58. Tra gli altri mististi in gara, nessuno ha un primato personale che si avvicini al tempo limite per i Mondiali. Tuttavia, sarà interessante vedere fin dove riusciranno a spingersi atleti come Max Matteazzi, tornato dalla stagione NCAA con un 4° posto in finale di Conference, Alessandro Tredici, campione in carica, Christian Mantegazza e Lorenzo Glessi, i cui personali sono vicini alla barriera dei 2 minuti.

Alessandro Miressi guida la pattuglia azzurra nei 100 stile libero agli Assoluti di Riccione. Il torinese, vicecampione mondiale a Doha e già 26 volte sotto i 48 secondi, è il grande favorito per staccare il pass per i Mondiali di Singapore. Alle sue spalle, occhi puntati su Leonardo Deplano, più noto per i 50 ma capace di un ottimo 48”09 proprio agli Assoluti 2024, e su Paolo Conte Bonin, che nello stesso turno nuotò in 48”41. Incognita Zazzeri: l’unico oltre a Miressi ad aver rotto il muro dei 48, ma alle prese con problemi fisici. La gara regina del nuoto si preannuncia tra le più combattute e spettacolari. Nei 100 stile libero il tempo-limite per qualificarsi nella gara individuale è particolarmente difficile da raggiungere, e nessuna delle atlete iscritte ha ancora ottenuto questa prestazione. In cima alla classifica stagionale ci sono Tarantino e Curtis, con 54.05 e 54.31, entrambe vicino ai loro record personali (54.05 per Tarantino, 54.22 per Curtis). L’attenzione però si concentra sulla ambiziosa staffetta 4×100, dove per formare una squadra di livello, almeno due atlete dovranno riuscire a nuotare sotto il 54 secondi netti, un risultato che finora è stato raggiunto soltanto da Sofia Morini.

Nel pomeriggio le serie veloci di due gare importanti del mezzofondo. Gli 800 stile libero maschili non avranno al via il suo volto più noto: Gregorio Paltrinieri sta infatti puntando tutto sulla preparazione per le acque libere. A guidare la startlist c’è Luca De Tullio, che dopo la finale olimpica di Parigi si presenta con un tempo da 7:44.07, appena sopra lo standard richiesto per Singapore. Alle sue spalle, l’unico nome vicino sul piano cronometrico è Ivan Giovannoni, accreditato di un 7:54.48. Occhi puntati anche su Marchello, Detti e Griffante, in un mix tra esperienza e nuove leve pronte a emergere sulla scena nazionale. Nei 1500 l’unico avversario per Simona Quadarella sarà il cronometro, con cui testerà la sua preparazione e cercherà di raggiungere lo standard per i Mondiali. La lotta per la seconda e terza posizione è invece aperta. Emma Vittoria Giannelli, classe 2007, torna in gara forte dell’esperienza maturata agli Europei Juniores, dove si è laureata vicecampionessa su questa distanza, stabilendo il personale di 16:17.19. La sua stagione ha finora visto un 16:32.79, crono che la proietta nella zona podio, dove l’accesso l’anno scorso era garantito da un tempo attorno ai 16:29. Occhi anche su Sara Pedemonte, classe 2009. Tra le iscritte anche Ginevra Taddeucci, storicamente più legata alle acque libere, ma con un personale da 16:08.65 in vasca lunga.

