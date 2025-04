Paolini-Lys, WTA Stoccarda 2025: orario, programma, tv, streaming

Comincia ufficialmente nella giornata di martedì 15 aprile la stagione su terra battuta di Jasmine Paolini, che sfida la wild card tedesca Eva Lys al primo turno del WTA 500 di Stoccarda 2025. Un debutto tutto sommato alla portata dell’azzurra nella sessione serale del day-2 del tabellone principale del prestigioso torneo teutonico sul campo indoor della ‘Porsche Arena’.

L’unico precedente tra le due è recente e sorride alla 29enne toscana, che si era imposta lo scorso 18 febbraio per 6-2 7-5 sul cemento di Dubai. La finalista di Roland Garros e Wimbledon nel 2024 proverà ad eguagliare come minimo i quarti di finale raggiunti un anno fa a Stoccarda, per macinare punti preziosi e mettere magari nel mirino la quinta posizione del ranking WTA a fine settimana.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Paolini-Lys, valevole come primo turno del WTA Stoccarda 2025. Il match verrà trasmesso in diretta tv su Supertennis, Sky Sport Uno (fino alle 19.30) e Sky Sport Tennis; in diretta streaming su supertennis.tv, SuperTenniX, Sky Go e NOW; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO PAOLINI-LYS STOCCARDA 2025

Martedì 15 aprile

Centre Court – Inizio alle ore 12.30

J. Ostapenko vs D. Yastremska

A seguire

D. Vekic vs J. Fett (Q)

A seguire, non prima delle ore 17.00

J. Niemeier (WC) vs L. Siegemund (WC)

A seguire, non prima delle ore 18.30

E. Lys (WC) vs Jasmine Paolini (5)

PROGRAMMA PAOLINI-LYS STOCCARDA 2025: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Supertennis, Sky Sport Uno (fino alle ore 19.30) e Sky Sport Tennis.

Diretta streaming: supertennis.tv, SuperTenniX, Sky Go e NOW.

Diretta Live testuale: OA Sport.