Campionati Italiani nuoto 2025 oggi in tv: orari 15 aprile, programma, streaming, campioni in gara

Oggi, martedì 15 aprile, terza giornata di gare dell’edizione 2025 degli Assoluti primaverili di nuoto. I campionati italiani vanno avanti e la speranza dei selezionatori è quella di arricchire il più possibile roster degli atleti qualificati per i Mondiali a Singapore di quest’estate.

Day-3 in cui i fari saranno puntati nei 100 stile libero maschili e femminili. Alessandro Miressi va in cerca di un tempo rilevante, anche per rispondere a quanto sta accadendo a livello internazionale, con crono straordinari nei propri campionati nazionali. Livello altissimo nella gara regina e la necessità è quella di spingere.

Motivazioni ne avrà anche Sara Curtis che nelle due vasche dello stile libero vorrà far saltare il banco e con un tempo da qualificazione alla rassegna iridata. Altre gare da circoletto rosso saranno i 200 misti con Alberto Razzetti punto di riferimento assoluto e i 1500 stile libero donne con Simona Quadarella che va in cerca del bis dopo quanto nuotato negli 800 sl.

La copertura televisiva della terza giornata di gare a Riccione sarà garantita da RaiSport HD in diretta televisiva, ma solo delle finali. In streaming sarà attivo per la sessione pomeridiana RaiPlay. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale.

CAMPIONATI ITALIANI NUOTO 2025 OGGI IN TV

MARTEDÌ 15 APRILE – MATTINO 10.00 / 12.00

10.00 Serie lente 1 800m stile libero uomini

10.10 Batterie 5 200m misti donne

10.26 Batterie 4 200m misti uomini

10.39 Batterie 6 100m stile libero donne

10.51 Batterie 7 100m stile libero uomini

11.05 Serie lente 2 1500m stile libero donne

MARTEDÌ 15 APRILE – POMERIGGIO 17.30 / 20.00

Ore 17.30 – PREMIAZIONE CAMPIONATO ITALIANO A SQUADRE SERIE A1/A2/B1

Ore 17.45 – Finale Juniores 200m misti donne

Ore 17.49 – Finale Juniores 200m misti uomini

Ore 17.53 – Finale Juniores 100m stile libero donne

Ore 17.57 – Finale Juniores 100m stile libero uomini

Ore 18.00 – Serie veloce 800m stile libero uomini

Ore 18.11 – Finale B/A 200m misti donne

Ore 18.20 – Finale B/A 200m misti uomini

Ore 18.32 – PREMIAZIONE 800m Stile Libero Uomini

Ore 18.35 – Finale B/A 100m stile libero donne

Ore 18.44 – Finale B/A 100m stile libero uomini

Ore 18.56 – PREMIAZIONE 200m Misti Donne

Ore 18.59 – PREMIAZIONE 200m Misti Uomini

Ore 19.02 – Serie veloce 1500m stile libero donne

Ore 19.25 – PREMIAZIONE 100m Stile Libero Donne

Ore 19.28 – PREMIAZIONE 100m Stile Libero Uomini

Ore 19.31 – Serie 2 4x100m mista uomini

Ore 19.45 – PREMIAZIONE 1500m Stile Libero Donne

Ore 19.48 – Serie 2 4x100m mista donne

Ore 20.00 – PREMIAZIONE 4x100m Mista Uomini

Ore 20.03 – PREMIAZIONE 4x100m Mista Donne

AZZURRI DI RILIEVO IN GARA

MARTEDÌ 15 APRILE – MATTINO 10.00 / 12.00

10.00 Serie lente 1 800m stile libero uomini – Luca De Tullio nella serie 1.

10.10 Batterie 5 200m misti donne – Sara Franceschi

10.26 Batterie 4 200m misti uomini – Alberto Razzetti

10.39 Batterie 6 100m stile libero donne – Sara Curtis

10.51 Batterie 7 100m stile libero uomini – Alessandro Miressi

11.05 Serie lente 2 1500m stile libero donne – Simona Quadarella nella serie 1.

