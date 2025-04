LIVE Tour of the Alps 2025, tappa di oggi in DIRETTA: tante salite tra Italia ed Austria

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti alla Diretta Live della quarta tappa del Tour of the Alps 2025. Si parte da Sillian e si arriva a Obertilliach: 162,7 chilometri con sconfinamento costante in terra austriaca.

Salite su salite anche in questa frazione nella prima parte di gara, tutte non segnalate come GPM. Sul finale il GPM di Anras Oberried e il Kartitscher Sattel (7.6 km al 5.8%). Prima del traguardo altro breve strappo con pendenze oltre il 10%.

Classifica generale che potrebbe essere rivoluzionata visti i distacchi ancora minimi: al comando sempre Michael Storer che dovrà difendersi dagli assalti di Giulio Ciccone e Paul Seixas.

La partenza della corsa è prevista per le 10.50. Qui su OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale della quarta tappa. Buon divertimento!