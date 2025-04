LIVE Perugia-Civitanova, Superlega volley 2025 in DIRETTA: gara-5 decisiva

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

gara5 della semifinale di serie A1 di volley femminile tra Sir Susa Vim Perugia e Lube Civitanova. Tutto si decide in una notte: in palio non c'è solo l'accesso all'ultimo atto della Superlega contro Trento, già qualificata, ma anche la certezza di un posto in Champions League e la possibilità di dare un significato profondo alla propria stagione.

E pensare che, dopo i primi due incontri, sembrava che i giochi fossero fatti: Perugia conduceva 2-0 nella serie e si preparava a chiudere i conti davanti al proprio pubblico. Ma la Lube non ha mai mollato: ha riaperto la contesa in gara 3 e ha pareggiato i conti in gara 4 con un netto 3-0, frutto di una prestazione corale maiuscola. Bottolo e Nikolov sono stati i protagonisti offensivi, ma l’intera formazione marchigiana ha brillato per intensità e determinazione. In panchina, la presenza del capitano Fabio Balaso, a venti giorni dalla frattura alla mano, ha dato una carica emotiva ulteriore. A raccogliere il testimone in campo è stato Bisotto, premiato MVP e vero simbolo di una squadra capace di reagire e crescere sotto pressione. Il servizio strategico e un muro ben organizzato hanno spesso messo in difficoltà la ricezione di Perugia.

Dall’altra parte, la Sir è sembrata spenta e poco incisiva. I problemi in contrattacco e una certa fatica a contrastare la fisicità avversaria hanno evidenziato qualche crepa. Ishikawa ha vissuto una serata sottotono, e nel complesso l’intero gruppo guidato da Lorenzetti dovrà riscoprire la lucidità e la brillantezza che hanno contraddistinto buona parte della loro stagione. Il verdetto arriverà solo al termine di una sfida che si preannuncia tesissima e combattuta, dove conteranno non solo la qualità tecnica, ma anche nervi saldi e cuore. Perugia avrà il supporto del proprio pubblico, ma dovrà superare le incertezze delle ultime uscite. Civitanova, invece, arriva sulle ali dell’entusiasmo e con la leggerezza di chi non ha nulla da perdere, ma molto da guadagnare.

Le probabili formazioni vedono Civitanova con Boninfante al palleggio, Lagumdzija opposto, Chinenyeze e Podrascanin al centro, Bottolo e Nikolov schiacciatori e Bisotto libero. Perugia dovrebbe rispondere con Giannelli in regia, Ben Tara opposto, Solè e Loser centrali, Plotnytskyi e Semeniuk in banda e Colaci libero.

gara5 della semifinale di serie A1 di volley femminile tra Sir Susa Vim Perugia e Lube Civitanova, si parte alle ore 20.30!