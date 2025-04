Sollevamento pesi: Karapetyan e Koanda svettano nel penultimo giorno degli Europei

Stanno volgendo quasi al termine i Campionati Europei 2025 di sollevamento pesi, competizione in programma fino a domani sulla pedana di Chisinau, in Moldavia. Come sempre due le finali andate in scena in questo day-9 di gare: quella della categoria -109 kg maschile e la -87 kg femminile.

In occasione del primo segmento, a spuntarla nettamente è stato l’armeno Garik Karapetyan, dominante sia nello strappo (185 kg) che nello slancio (226 kg) fino ad arrivare a 411 kg totali. Molto bene anche il connazionale Simon Martirosyan, abile tirare su complessivamente 406 kg (181 kg+225 kg) precedendo il romeno Luis Manuel Lauret Rodriguez, sul gradino più basso del podio con 390 kg (180 kg+210 kg).

La Campionessa Olimpica Solfrid Koanda si è rivelata invece la grandissima protagonista della gara riservata alla categoria -87 kg. La pesista norvegese non a caso ha alzato 267 kg complessivi, prendendo già abbondantemente il largo nello strappo, dove è arrivata a 122 kg, per poi andare su 145 kg nello slancio. A distanza siderale si è invece accomodata l’armena Liana Gyurjyan, argento con 246 kg (106 kg+140 kg), mentre l’ucraina Anastasia Manievska si è accomodata al terzo posto con 235 kg (105 kg+130 kg).

Ricordiamo che in queste categorie non erano presenti alcuni rappresentanti della Nazionale italiana.