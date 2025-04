Sollevamento pesi, Celine Delia sfiora il podio agli Europei. Bronzo di slancio nei 55 kg

Celine Delia non ha centrato il grande obiettivo della vigilia, effettuando comunque una buona gara e proseguendo il suo interessante percorso di crescita verso le qualificazioni olimpiche per Los Angeles 2028. La giovane veronese è rimasta infatti ai piedi del podio nella categoria 55 kg in occasione della seconda giornata dei Campionati Europei 2025 di sollevamento pesi, in corso di svolgimento a Chisinau (Moldavia).

Delia, prima azzurra salita in pedana nella rassegna continentale, si presentava al primo grande evento della stagione internazionale da vice-campionessa europea senior in carica (dopo l’argento di Sofia 2024 con 195 kg) ma in questo caso ha mancato l’appuntamento con il podio nonostante una prestazione di alto profilo, la migliore della carriera su un palcoscenico così importante.

La 19enne veneta ha battuto infatti il vecchio record italiano di Lucrezia Magistris (200 kg), spingendosi fino ad un totale di 201 kg grazie a 90 kg di strappo e 111 kg di slancio (bronzo di specialità). Purtroppo queste misure non sono state sufficienti per fare meglio di un quarto posto: l’oro è andato alla francese Garance Rigaud con 205 kg davanti all’armena Aleksandra Grigoryan con 202 kg e all’ucraina Olga Ivzhenko con 201 kg.