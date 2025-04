Sollevamento pesi, Europei 2025: Lalayan e Campbell fanno incetta di ori tra i pesi massimi

Va in archivio senza grandi sorprese la nona e ultima giornata dei Campionati Europei 2025 di sollevamento pesi, primo grande evento internazionale della stagione con in palio le medaglie che si sta svolgendo sulla pedana di Chisinau (Moldavia). Day-9 in cui sono stati assegnati i titoli continentali assoluti nelle categorie riservate ai pesi massimi.

Tra le +87 kg è arrivato il quinto sigillo consecutivo agli Europei per Emily Campbell, che ha dominato la scena nel gruppo A totalizzando 281 kg. La britannica si è aggiudicata anche due ori di specialità con 120 kg nello strappo e 161 kg nello slancio, rifilando distacchi abissali alle avversarie che hanno condiviso il podio overall con lei: argento alla tedesca Kiara Klug con 242 kg e bronzo all’ucraina Valentyna Kisil con 237 kg.

Secondo titolo continentale nei +109 kg per l’armeno Varazdat Lalayan, vice-campione olimpico a Parigi 2024 e oro mondiale in carica, che ha dettato legge a Chisinau facendo tripletta con 450 kg di totale, grazie 210 kg di strappo e 240 kg di slancio. A medaglia anche l’estone Mart Seim e l’ucraino Bohdan Hoza, argento con 415 e bronzo con 406 kg.