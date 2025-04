Sollevamento pesi, Reyes Martinez e Toko Kegne sul trono continentale. Europei positivi per l’Italia

Segnali abbastanza incoraggianti in casa Italia al termine dei Campionati Europei 2025 di sollevamento pesi, primo grande evento della stagione post-olimpica e ultima rassegna continentale con le categorie di peso che hanno contraddistinto i precedenti due cicli olimpici, visto che a partire dal 1° giugno entrerà in vigore la riorganizzazione dei limiti di peso verso i Giochi di Los Angeles 2028.

Nonostante l’assenza di alcuni big del movimento come Sergio Massidda, Nino Pizzolato e Giulia Imperio (tutti in fase di recupero da piccoli o grandi problemi fisici), il gruppo azzurro ha risposto presente all’appello collezionando 3 medaglie di totale e altre 5 di specialità con quattro atleti diversi capaci di salire sul podio in quel di Chisinau.

Doppia tripletta per Oscar Reyes Martinez, che si è confermato Campione d’Europa nei -81 kg per il terzo anno consecutivo aggiudicandosi anche entrambi gli ori di specialità e facendo così en plein. L’italo-cubano, oro mondiale 2023, ha ormai trovato la sua dimensione e propone la sua candidatura per un possibile quadriennio da protagonista nel caso in cui la scelta delle prossime categorie olimpiche dovesse favorirlo.

Back-to-back agli Europei per Genna Toko Kegne, che ha bissato il titolo di un anno fa effettuando una splendida rimonta nell’esercizio di slancio e trionfando nei -76 kg. La vera sorpresa positiva di Chsinau è arrivata però nei -89 kg con il bronzo di totale dell’emergente Lorenzo Tarquini, mentre la giovane Celine Delia ha disputato una buona gara nei -55 kg attestandosi subito alle spalle delle migliori tre e dovendosi accontentare di un bronzo nello slancio.