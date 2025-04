Sollevamento pesi: Chiara Piccinno undicesima agli Europei nel day-4. Out Martina Chiacchio

Termina con l’undicesimo piazzamento di Chiara Piccinno la quarta giornata riservata ai Campionati Europei 2025 di sollevamento pesi, rassegna in fase di svolgimento in questi giorni in Moldavia, precisamente in quel di Chisinau fino al 21 aprile. Una buona prova quella dell’azzurra, abile a condurre una gara concentrata nel gruppo B, finendo a ridosso delle prime dieci posizioni nella categoria -64 kg.

Nello specifico la pesista ha terminato la sua prova raccogliendo la misura totale di 210 kg, aspettando poi il resto delle atlete, tra cui anche Martina Chiacchio che, dopo aver alzato 95 kg nello strappo, non ha portato a casa alcuna alzata valida nello slancio. Ad avere la meglio è stata la britannica Sarah Davies, brava a fare la differenza nel secondo segmento conquistando 233 kg, appena una misura in più della turca Aysel Ozkan, argento con 222 kg davanti all’ucraina Svetlana Moskvina, sul gradino più basso del podio con 221 kg.

Il day 4 si è aperto invece con il trionfo del turco Yusuf Fehmi Genc nella -73 kg, straripante soprattutto nello slancio e capace di spingersi fino a 348 kg totali, staccando di dieci misure l’armeno For Sahakyan, secondo 338 kg precedendo il tedesco Roberto Getu, terzo con 335 kg.

Domani, giovedì 17 aprile, sarà una giornata particolarmente importante in ottica Italia, complice la presenza di Oscar Reyes, impegnato nella categoria -81 kg.