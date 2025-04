Sollevamento pesi, De Riso centra il sesto posto nella terza giornata degli Europei

Si chiude con il sesto posto di Greta De Riso la terza giornata valida per i Campionati Europei 2025 di sollevamento pesi, rassegna in fase di svolgimento in questi giorni nella pedana di Chisinau, in Moldavia. Prova buona quella dell’azzurra che, nella categoria -59 kg femminile, è riuscita a migliorare due record italiani junior, nello strappo e nel totale.

Nel primo segmento la pesista diciottenne ha trovato come migliore alzata la misura di 89 kg (quinto posto di specialità), arrivando poi a 106 kg nello slancio, per l’ottimo totale di 195 kg. A salire sul gradino più alto del podio è stata invece la romena Andreea Cotruta, abile a sollevare 209 kg (94 kg+114 kg) mantenendo alta l’asticella nelle due prove. Argento invece per la belga Nina Sterckx con 207 kg (94 kg+113 kg), davanti alla lettone Rebeka Ibrahima, terza con 206 kg grazie ai 93 kg trovati nella prova di strappo.

La giornata si è aperta con la categoria -67 kg maschile, caratterizzata dalla vittoria del turco Kaan Kahriman, capace di raggiungere 316 kg facendo la differenza nello strappo, dove ha tirato su 146 kg per poi realizzare una bella alzata anche nello slancio, in cui ha eseguito un tentativo di 170 kg. Al posto d’onore si è invece piazzato l’azero Isa Rustamov con 308 kg (138 kg+170 kg). Bronzo inoltre per l’altro turco, ovvero Ferdi Hardal, con 305 kg (140 kg+165 kg). Domani, mercoledì 16 aprile, saliranno in pedana Chiara Piccinno e Martina Chiacchio, entrambe in forza nella categoria fino a 64 kg, rispettivamente nel Gruppo B e nel Gruppo A.