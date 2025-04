Softball: tutto facile per Bollate nel sabato di Serie A1. Forlì-Pianoro e Thunders-Macerata finiscono in pareggio

Prosegue a ritmo serrato il cammino di Bollate nel Campionato di Serie A1 2025 di softball. In occasione della seconda giornata infatti la compagine lombarda ha liquidato senza patemi Collecchio, consolidando il suo primato in testa alla classifica.

Nello specifico la MFK ha sconfitto la Bertazzoni per 13-3 in gara-1, timbrando successivamente un mortifero 8-0 in gara-2, mettendo a referto oltre dieci valide. Doppio confronto complicato invece per Forlì, squadra costretta a dividersi la posta con Pianoro. In occasione della prima disputa a passare sono state le romagnole per 4-6, mentre in gara-2 hanno avuto la meglio le emiliane, abili a chiudere i conti per 2-1.

Da segnalare poi il doppio successo di Saronno, capace a passare di misura per 3-4 in occasione del primo match, per poi timbrare un bel 1-4 in occasione di una gara-2 certamente più tranquilla. Pareggio invece tra Thunders e Macerata. Gara-1 è andata infatti al team di Parma (1-0), mentre le marchigiane hanno ripristinato gli equilibri in una partita certamente più sbloccata, come dimostra lo score finale di 6-12.

Domani, domenica 13 aprile, si svolgerà il vìs-a-vìs tra Old Parma e Rovigo. Di seguito la classifica aggiornata.

SERIE A1 SOFTBALL: CLASSIFICA AGGIORNATA

Regular Season – NAZIONALE