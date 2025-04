Softball: Bollate e Saronno marciano unite in Serie A1 2025

In attesa di Mia Office Bologna-Macerata, sono quattro le doppie sfide che sono andate in scena nella seconda giornata di Serie A1 di softball. Due le doppiette, quelle di Bollate su Castellana e di Saronno su Parma, mentre Collecchio e Rovigo, così come Caronno e Forlì, si dividono la posta.

Capitolo Bollate-Castellana: l’MKF ha parecchia difficoltà a scardinare le Thunders in gara-1: di fatto è decisiva Bigatton, prima a segno da doppio di Thomas nel secondo inning e poi, nel terzo, capace di un triplo e poi del 2-0 su volata di sacrificio di Slaba. In gara-2 è invece netto il 10-3, con annessa chiusura nella sesta ripresa.

Netta anche la doppia vittoria di Saronno su Parma. In gara-1 pronti via, triplo di Bartoli da due punti e rimbalzante di Cianfriglia ed è già 3-0 per l’Inox Team, che poi fa amministrazione ordinaria e realizza nel secondo inning il 4-0 con singolo di Saviola e il 5-0 con sacrificio di Anselmi che è utile a Cianfriglia. In gara-2 è 8-0 con manifesta al quinto inning e un’autentica festa realizzativa per larga parte del roster di Sarono.

Gara-1 tra Collecchio e Rovigo la vince l’Itas Mutua per 1-6, ed è un momento storico per il club rodigino, perché si tratta della prima vittoria in A1 dopo dieci anni. Si decide tutto nei primi tre inning: nel primo firmano i punti Bernardi e Amato (da doppio proprio di Amato e singolo di Bolognini). Risponde Lopez su valida di Tognini, ma arrivano tre punti dalla terza ripresa per Rovigo che poi non si volta più indietro. Cambia tutto in gara-2, perché Collecchio semplicemente domina e chiude al quinto inning con Slawitz a recitare da grande protagonista.

Forlì-Caronno, infine. In gara-1 l’Italposa di pietà ne ha poca: fuoricampo di Onofri, doppio da 2 RBI di Moreland, base su ball a basi piene per Giacometti, altro singolo-punto (anzi, due) di Onofri e 6-0. A quel punto la partita è quasi già in ghiaccio, benché si vedano altri home run di Sheldon da una parte e Moreland dall’altra. Molto più lottata gara-2, che infatti va a chiudersi all’extra inning perché, dopo i fuochi d’artificio di terza e quarta ripresa (fuoricampo da due punti di Gasparotto compreso), nella settima Moreland regala il pari a Forlì, solo che poi Caldon segna su lancio pazzo e stavolta vince Caronno.