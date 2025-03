Softball: debutti senza problemi per Bollate e Pianoro in Serie A1

Se ieri tra Saronno e Collecchio si è avuta la parità nella serie, quest’oggi sono arrivate le prime accoppiate di gare portate a casa in questa nuova Serie A1. Il tutto mentre bisogna chiaramente attendere Forlì-Parma e Macerata-Caronno, che sono state rinviate rispettivamente all’8 aprile e al 1° maggio a causa del maltempo.

Per quel che riguarda Rovigo e Bollate, è l’MKF che non fa sconti. In gara-1 il punteggio è di 15-0 con manifesta già alla quarta ripresa: oltre metà dei punti arrivano solo dalla prima, con Bigatton, Torre, Longhi e Modrego sugli scudi. Proprio Modrego, nel secondo inning e dopo un singolo da 2 RBI di Costa, batte un fuoricampo da tre; bastano poi due punti in altrettante riprese per il risultato definitivo.

Anche più netta è gara-2: 21-0 in tre riprese, in cui entra praticamente di tutto tolti gli home run. Per rendere l’idea, Bollate segna 9 punti nel primo inning, 5 nel secondo, 7 nel terzo.

Gara-1 tra Pianoro e Castellana, invece, quantomeno vede le Thunder non solo lottare, ma anche passare in vantaggio sul proprio campo sul 3-1 nella terza ripresa con singoli di Mihara e Soma. Pronta la reazione a firma Trevisan e Bajusz (singolo da due) per la Mia Office, prima del 4-4 di Gregnanin. Le Blue Girls ingranano, ma la lotta resta: fuoricampo per Di Pancrazio e singolo da due di Bajusz da una parte, home run che porta due punti a casa per Gamba dall’altra. Poi arrivano il sesto e settimo inning, in cui Pianoro dilaga anche a forza di fuoricampo, ma per Castellana è un bel vedere.

Meno esaltante la seconda gara, anche perché Bajusz non concede praticamente nulla in difesa e in attacco, fin dal terzo inning, Pianoro realizza con continuità grazie a Di Pancrazio e Nolan per la quasi totalità, dove il quasi è rappresentato dal solo homer centrale di Brandi.