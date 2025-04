Softball: Pianoro liquida Macerata nella domenica di Serie A1. Emiliane a punteggio pieno

Tutto facile per Pianoro nella domenica dedicata alla Serie A1 2025 di softball. La compagine emiliana si è infatti imposta senza patemi nel doppio confronto contro Macerata, andando avanti a punteggio spedito con quattro vittorie su quattro partite disputate, ruolino di marcia pari soltanto a Bollate.

Buona la prestazione delle Mia Office Bue Girls, particolarmente brave a lasciare a zero l’attacco delle marchigiane. In gara-1 le padrone di casa hanno sbloccato il match dopo ben quattro inning terminati con un nulla di fatto. Il primo sigillo arriva infatti solo al quinto, preludio di altri due punti messi a referto nel sesto.

Andamento completamente diverso quello visto in gara-2 dove, invece, Pianoro ha messo in discesa la disputa timbrando tre sigilli ben gestendo poi le altre tre riprese, tutte a punteggio bloccato, per poi scatenarsi nella quinta con altri quattro punti che hanno costretto Macerata ad alzare bandiera bianca.

La Serie A1 di softball tornerà il prossimo 8 aprile con il derby tra Old Parma e Forlì. Di seguito la classifica aggiornata.

SOFTBALL, SERIE A1 2025: CLASSIFICA AGGIORNATA