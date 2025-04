Internazionali d’Italia 2025: tutti gli azzurri in tabellone e le wild-card assegnate

Saranno almeno 21, tra aventi diritto e wild card, in attesa dell’esito delle qualificazioni, per le quali non sono state ancora rilasciate entry list femminile ed inviti per entrambi i tabelloni cadetti, gli italiani che prenderanno parte ai main draw degli Internazionali d’Italia 2025 di tennis. Inoltre deve essere ancora assegnata una wild card nel tabellone principale di singolare maschile, ed è probabile, ma non ancora certo, che questa possa andare ad un tennista italiano.

Nel main draw del WTA 1000, infatti, vedremo all’opera almeno 9 italiane: 2 azzurre sono entrate per classifica, ovvero Jasmine Paolini e Lucia Bronzetti, altre 5 hanno ricevuto un invito, ovvero Nuria Brancaccio, Elisabetta Cocciaretto, Sara Errani, Giorgia Pedone e Lucrezia Stefanini, mentre le ultime 2 wild card a disposizione saranno assegnate alle finaliste delle prequalificazioni, in programma dal 29 aprile al 2 maggio.

Al tabellone principale dell’ATP Masters 1000, invece, saranno al via almeno 12 azzurri, tra gli 8 aventi diritto per classifica, ovvero Jannik Sinner, Lorenzo Musetti, Matteo Berrettini, Flavio Cobolli, Matteo Arnaldi, Lorenzo Sonego, Luciano Darderi e Mattia Bellucci, e le 4 wild card, andate a Federico Cinà, Fabio Fognini, Luca Nardi e Francesco Passaro. Resta da capire se sarà un azzurro ad usufruire dell’ultima wild card da assegnare.

ITALIANI NEL MAIN DRAW A ROMA

Uomini

Jannik Sinner

Lorenzo Musetti

Matteo Berrettini

Flavio Cobolli

Matteo Arnaldi

Lorenzo Sonego

Luciano Darderi

Mattia Bellucci

Federico Cinà (WC)

Fabio Fognini (WC)

Luca Nardi (WC)

Francesco Passaro (WC)

Donne

Jasmine Paolini

Lucia Bronzetti

Nuria Brancaccio (WC)

Elisabetta Cocciaretto (WC)

Sara Errani (WC)

Giorgia Pedone (WC)

Lucrezia Stefanini (WC)

Finalista prequalificazioni (WC)

Finalista prequalificazioni (WC)