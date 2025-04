Jannik Sinner costretto a rinviare la ripresa degli allenamenti: cosa è successo a Montecarlo

Falsa partenza. C’era attesa stamane a Montecarlo per l’arrivo al Country Club di Jannik Sinner. 66 giorni dopo il suo stop agonistico per la vicenda “Clostebol”, il n.1 del mondo era pronto a mettersi a lavoro, coadiuvato dal suo staff per prepararsi in vista del rientro nel massimo circuito internazionale a Roma, in occasione degli Internazionali d’Italia (dal 7 maggio).

Purtroppo, il maltempo nel Principato ha costretto Sinner a posticipare a domani gli allenamenti con racchetta e pallina e, di conseguenza si è dato un seguito alla preparazione in palestra che già l’azzurro aveva affrontato nei giorni precedenti.

Un contrattempo che però, stando a quanto riportato da Sky Sport, non è andato a turbare più di tanto la tranquillità del team, nella consapevolezza di avere il tempo che serve per essere al via del torneo del Foro Italico nel miglior modo possibile, considerandolo comunque da preparazione per il Roland Garros.

Pertanto, Jannik e la sua squadra si ritroveranno nelle prossime ore sui campi in terra battuta monegaschi per dare un seguito a quanto prefissato.