WTA Bogotà 2025, Camila Osorio trionfa per la seconda volta in casa

Camila Osorio ha messo in bacheca il suo secondo titolo della carriera, trionfando ancora una volta a Bogotà. Proprio nel torneo di casa la colombiana ha bissato il successo del 2021, superando in finale la polacca Katarzyna Kawa in due set con il punteggio di 6-3 6-3 in un’ora e ventisei minuti di gioco.

La testa di serie numero due ha vinto nonostante i sei doppi falli, annullando comunque sei delle otto palle break concesse. Osorio ha vinto il 71% dei punti quando ha servito la prima, mentre dall’altra la polacca ha sofferto tantissimo con la seconda (appena il 36% dei punti vinti).

Osorio parte subito bene e trova il break nel secondo game, ma la reazione di Kawa non si fa attendere con la polacca che ottiene l’immediato controbreak. La colombiana, però, torna subito avanti di un break nel quarto gioco, scappando prima sul 4-1. Nel settimo game Osorio salva clamorosamente cinque palle break e tiene un delicatissimo turno di servizio, che le permette poi di andare a chiudere il primo set sul 6-3.

Sulla scia del set vinto, Osorio parte fortissimo anche nel secondo. Break nel primo e nel terzo game, con la colombiana che scappa sul 3-0. Kawa riesce a recuperare uno dei due break di vantaggio nel quarto gioco. Osorio riesce a tenere il vantaggio e nel nono game alla quarta palla match riesce a chiudere sul 6-3 e a conquistare il torneo davanti ai suoi tifosi.