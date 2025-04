Scozia-Italia oggi in tv, Sei Nazioni rugby femminile 2025: orario, programma, streaming

Dopo una settimana di pausa riprenderà oggi, domenica 13 aprile, alle ore 16.00 italiane, il cammino nel Sei Nazioni 2025 di rugby femminile delle azzurre del CT Fabio Roselli: dopo le sconfitte patite in Inghilterra e contro l’Irlanda, l’Italia affronterà la Scozia nel match che si giocherà all’Hive Stadium di Edimburgo.

Il CT dell’Italia, Fabio Roselli, sceglie di effettuare tre cambi rispetto al XV iniziale schierato contro l’Irlanda: tornano dall’inizio Ostuni Minuzzi ad estremo, Veronese in terza linea e Seye in prima. Dalla panchina possibile esordio assoluto in Nazionale per Spinelli.

Per il match della terza giornata del Sei Nazioni 2025 di rugby femminile la diretta tv sarà disponibile su Rai Sport HD e Sky Sport Arena, mentre la diretta streaming sarà fruibile su Rai Play, Sky Go e NOW, infine la diretta live testuale sarà assicurata da OA Sport.

CALENDARIO SEI NAZIONI RUGBY FEMMINILE 2025

Domenica 13 aprile – Hive Stadium di Edimburgo

16.00 Rugby femminile, Sei Nazioni: Scozia-Italia – Diretta tv su Rai Sport HD e Sky Sport Arena

PROGRAMMA SEI NAZIONI RUGBY FEMMINILE 2025 : DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai Sport HD e Sky Sport Arena.

Diretta streaming: Rai Play, Sky Go e NOW.

Diretta Live testuale: OA Sport.

FORMAZIONI SCOZIA-ITALIA

Scozia: 15 Chloe Rollie, 14 Rhona Lloyd, 13 Emma Orr, 12 Lisa Thomson, 11 Francesca McGhie, 10 Helen Nelson, 9 Leia Brebner-Holden, 8 Evie Gallagher, 7 Rachel McLachlan, 6 Rachel Malcolm (C), 5 Sarah Bonar, 4 Becky Boyd, 3 Elliann Clarke, 2 Lana Skeldon, 1 Anne Young. A disposizione: 16 Elis Martin, 17 Leah Bartlett, 18 Molly Poolman, 19 Adelle Ferrie, 20 Alex Stewart, 21 Jade Konkel, 22 Caity Mattinson, 23 Lucia Scott.

Italia: 15 Vittoria Ostuni Minuzzi, 14 Aura Muzzo, 13 Michela Sillari, 12 Beatrice Rigoni, 11 Alyssa D’Incà, 10 Emma Stevanin, 9 Sofia Stefan, 8 Elisa Giordano (C), 7 Beatrice Veronese, 6 Francesca Sgorbini, 5 Giordana Duca, 4 Sara Tounesi, 3 Sara Seye, 2 Vittoria Vecchini, 1 Silvia Turani. A disposizione: 16 Desirèe Spinelli, 17 Emanuela Stecca, 18 Gaia Maris, 19 Valeria Fedrighi, 20 Alissa Ranuccini, 21 Alia Bitonci, 22 Veronica Madia, 23 Sara Mannini.