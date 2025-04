Rugby, Sei Nazioni femminile: l’Italia vuole sfatare il tabù Scozia

Si disputa questo weekend il terzo turno del Guinness Sei Nazioni femminile 2025 e all’Hive Stadium di Edimburgo l’Italia affronterà la Scozia domenica alle ore 16. Una sfida che fino a poco tempo fa sorrideva alle azzurre, che fino a due anni fa arrivavano da uno score di 10 vittorie, 1 pareggio e 1 ko nelle dodici sfide precedenti, ma negli ultimi due anni a imporsi sono sempre state le britanniche.

Un tabù che l’Italia vuole sfatare fuori casa, dopo che un anno fa a Parma è arrivato il primo ko della storia in casa contro la Scozia. Le britanniche arrivano all’appuntamento dopo il successo per 24-21 contro il Galles all’esordio, ma il ko pesante contro la Francia nel secondo turno per 38-15. Per la squadra di Fabio Roselli, invece, due brutti ko, con la sconfitta per 38-5 contro l’Inghilterra fuori casa e, soprattutto, il pessimo 12-54 subito in casa contro l’Irlanda.

“Sono una squadra molto collaudata che in questi anni è cresciuta molto, acquisendo fiducia e ottenendo risultati importanti. Anche loro, come noi, sono una squadra molto dinamica, e in questo senso sarà una sfida alla pari. Non saprei dire un’area del gioco precisa in cui si deciderà la partita, perché Scozia e Italia sono allo stesso modo due formazioni di grande qualità: a fare la differenza saranno l’attenzione ai dettagli e la precisione nell’esecuzione” ha dichiarato Beatrice Rigoni alla vigilia del match.

Le scelte di Fabio Roselli vedono una prima linea composta da Turani, Vecchini e Seye, la seconda linea è affidata a Tounesi e Duca, mentre in terza linea giocheranno Sgorbini, Veronese e la Capitana Elisa Giordano. Mediana affidata a Stefan e Stevanin, il triangolo allargato vedrà in campo D’Incà, Muzzo e Ostuni Minuzzi, mentre i centri saranno Rigoni e Sillari. In panchina spazio per l’esordiente Desiree Spinelli e per Stecca, Maris, Fedrighi, Ranuccini, Bitonci, Madia e Mannini.