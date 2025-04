Rugby, l’Australia pensa a Kiss per i Mondiali di casa

Potrebbe essere Les Kiss il nuovo ct dell’Australia, che saluterà Joe Schmidt dopo la Rugby Championship 2025, a due anni dalla Rugby World Cup che si disputerà proprio in Australia. Il coach dei Reds appare oggi il favorito numero 1, anche se non è l’unico nome sul tavolo.

Kiss è un allenatore d’esperienza e con la franchigia dei Reds sta disputando un’ottima stagione nel Super Rugby, un fattore che lo rende la scelta ideale – sia per la vicinanza che già ha con le franchigie e i giocatori australiani – sia perché sta dimostrando di sapere come vincere. Fattore non banale in Australia, un Paese da tempo in crisi di risultati. “Se non riesci a vincere nel Super Rugby, non puoi vincere nei test match” ha chiosato Phil Waugh, ceo di Rugby Australia.

Classe ’64, australiano, Kiss è stato un giocatore di rugby League, prima di passare ad allenare proprio nella versione a XIII della palla ovale. Il passaggio al rugby a XV è avvenuta nel 2001, quando è diventato coach della difesa del Sudafrica. Da allora è stato assistant coach dei Waratahs, dell’Australia e dell’Irlanda, prima di diventare – nel 2015 – director of rugby dell’Ulster. Passato, poi, ai London Irish dal 2024 è coach dei Queensland Reds.

Ma, come detto, quello di Les Kiss non è l’unico nome sull’agenda della federazione australiana. Con lui le opzioni sono il ritorno di Michael Cheika sulla panchina dei Wallabies, o l’arrivo dell’ex ct dell’Inghilterra Stuart Lancaster. Una scelta verrà fatta a breve, perché l’addio di Schmidt è dietro l’angolo e la RWC in casa pure.