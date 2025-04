Rugby, brutto infortunio per Ange Capuozzo: meta stellare, poi l’urlo di dolore. Cos’è successo all’azzurro

Ange Capuozzo si è gravemente infortunato in occasione dell’ottavo di finale della European Champions Cup, che il suo Tolosa ha vinto per 38-15 contro i Sale Sharks. Uno dei migliori giocatori italiani di rugby si è fatto male subito dopo aver marcato una splendida meta: partito al limite dei 22 avversari, ha saltato diversi rivali ed è andato a schiacciare, ma al momento di appoggiare l’ovale sul terreno ha lanciato un urlo di dolore.

Il trequarti del club francese e della nostra Nazionale è stato placcato duramente da Luke James in quel frangente ed è rimasto a terra, toccandosi la gamba e manifestando in maniera eloquente tutto il suo dolore. Il giocatore è stato prontamente soccorso dai medici mentre si toccava la gamba. Il gioco è rimasto fermo per cinque minuti, poi Ange Capuozzo è uscito dal campo in barella con le mani sul volto.

Le immagini parlano chiaro e l’infortunio sembra davvero essere grave, ma naturalmente occorrerà aspettare tutti gli aggiornamenti del caso per poi avere un referto medico dettagliato. Tolosa affronterà il Bordeuax Begles nei quarti della massima competizione europea, mentre l’Italia, reduce da un Sei Nazioni sottotono, tornerà in campo a luglio per affrontare Sudafrica e Namibia in due Test Match.