Rugby, la Benetton Treviso perde Albornoz per lo sprint playoff

Brutte notizie in casa Benetton Treviso, reduce dal doloroso ko di Castres negli ottavi di finale di Champions Cup. A uscire malconcio dalla sfida francese è stato Tomas Albornoz, con l’apertura argentina che ha subito una lesione muscolare della giunzione miotendinea prossimale del bicipite femorale di destra.

Sicura la sua assenza nella doppia trasferta sudafricana contro Lions e Stormers, ma a rischio ci sono anche gli ultimi due impegni della stagione regolare contro i Glasgow Warriors e Munster. Una brutta tegola per Marco Bortolami, che perde il suo numero 10 titolare nel momento più importante della stagione.

A sostituire Albornoz ci sono due valide alternative, comunque, con Jacob Umaga e Leonardo Marin che si giocheranno il posto da titolare, con il primo favorito. Ma Bortolami per questo finale di stagione potrebbe ritrovare – fin dal Sudafrica – tre pedine fondamentali. La prima, assente da tempo, è Onisi Ratave, un’ala che può fare la differenza in una squadra che fatica a segnare. E con lui potrebbero recuperare Sebastian Negri e Matt Gallagher.

A quattro giornate dalla fine la Benetton Treviso è settima in classifica, con 36 punti, e in piena zona playoff. Ma se davanti a sé, a soli tre punti, c’è la quinta piazza del Munster, è altrettanto vero che tra i 39 punti degli irlandesi e i 33 del Connacht, undicesimi, ci sono ben nove squadre a giocarsi gli ultimi 4 posti disponibili per i playoff.