Sci alpino, Marta Rossetti vince lo slalom dei Campionati Italiani. Superba rimonta di Lara Della Mea

Marta Rossetti ha vinto lo slalom valido per i Campionati Italiani di sci alpino, imponendosi sulla pista Piavac dell’Alpe Lusia. La bresciana ha difeso il titolo conquistato lo scorso anno, imponendosi con il tempo complessivo di 1:39.86. La portacolori delle Fiamme Oro si trovava al comando già al termine della prima manche e nella seconda ha controllato brillantemente la situazione, lasciandosi alle spalle un’arrembante Lara Della Mea.

La 26enne gardesana ha preceduto di 25 centesimi la tesserata dell’Esercito, che è riuscita a rimontare addirittura sei posizioni. Il podio in Val di Fassa, dove Stefano Gross ha vinto la gara maschile congedandosi dal grande sci con una splendida affermazione, è stato completato dall’altra poliziotta Martina Peterlini (terza a 0.49), poi a seguire si sono piazzate Laura Steinmair (Esercito, quarta a 0.51), Alice Pazzaglia (Esercito, quinta a 0.92) e Celina Haller (Fiamme Gialle, sesta a 1.03).

Si trattava della gara conclusiva di questa rassegna tricolore, che purtroppo passerà in archivio per il brutto infortunio occorso a Federica Brignone, caduta durante la seconda manche del gigante di giovedì. La fresca vincitrice della Coppa del Mondo ha rimediato la frattura scomposta del piatto tibiale e la rottura del crociato anteriore della gamba sinistra, si è sottoposta a un intervento chirurgico e sarà attesa da un lungo periodo di riabilitazione.

Ritornando ai pali stretti, la prova odierna era valida anche per il Grand Prix Italia Giovani Dicoflor, il circuito dedicato alle atlete delle categorie junior e aspiranti non inserite nelle squadre nazionali: la sedicenne Anna Trocker è risulta la migliore in entrambe le categorie con l’undicesimo tempo complessivo.