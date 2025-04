Sci alpinismo, Magnini ed Eydallin sul podio nell’ultima individuale di Coppa del Mondo

Davide Magnini e Matteo Eydallin sono saliti sul podio nell’individuale di Tromsoe, prova che ha concluso la Coppa del Mondo di sci alpinismo. Il trentino della Val di Sole ha chiuso la gara al secondo posto sulle nevi norvegesi, seguito dal valtellinese. I due azzurri si sono accodati alle spalle dello svizzero Remi Bonnet, capace di imporsi con il tempo di 1h02:41.6, staccando i nostri portacolori rispettivamente di 32.9 secondi e 1:48.1.

Il 28enne di Vermiglio è salito sul podio nel massimo circuito internazionale itinerante per la prima volta in stagione, mentre il 39enne piemontese ha fatto festa per la seconda volta in questa annata agonistica dopo la terza piazza del mese scorso in Val di Martello. Alle spalle dei due azzurri si sono piazzati i francesi Anselme Damevin, Xavier Gachet e William Bon Mardion. Gli altri italiani: Matteo Sostizzo 13mo, Michele Boscacci 14mo, Nicolò Canclini 23mo, Rocco Baldini 33mo.

L’Italia ha chiuso la stagione con dieci podi in Coppa del Mondo, ma purtroppo è mancata la vittoria. La Sfera di Cristallo è stata conquistata da Thibault Anselmet (980 punti) davanti a Maximilien Drion Du Chapois (896) e Bonnet (800 punti). Appuntamento al prossimo inverno che culminerà con le Olimpiadi di Milano Cortina 2026.