Sci alpinismo, Alba De Silvestro chiude la Coppa del Mondo con il posto nell’individuale di Tromsoe

Alba De Silvestro ha conquistato un eccellente terzo posto nell’individuale di Tromsoe, gara che ha concluso la Coppa del Mondo di sci alpinismo. L’azzurra è riuscita a salire sul podio in terra norvegese dopo la terza piazza conseguita giovedì nella vertical che aveva aperto il lungo fine settimana nella località scandinava.

La bellunese di casa in Valtellina ha saputo allungare nel finale nei confronti delle avversarie con cui era in lotta per il piazzamento, precedendo così l’austriaca Johanna Hiemer e la francese Margot Ravinel. La nostra portacolori ha chiuso con un ritardo di 2:55.6 dalla transalpina Axelle Gachet Mollaret, capace di imporsi con il crono di 1h14:14.1 e un margine di 1:57.7 nei confronti della connazionale Emily Harrop.

Alba De Silvestro ha festeggiato il quarto podio individuale in questa stagione del massimo circuito internazionale itinerante, a cui si aggiunge il terzo posto conseguito in coppia con il marito Michele Boscacci nella staffetta mista di Villars Sur Ollon. Le altre italiane: Ilaria Veronese decima, Giulia Murada undicesima, Katia Mascherona 22ma.