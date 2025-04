Sci alpinismo, Alba De Silvestro sul podio in Coppa del Mondo! Brillante vertical a Tromsoe

Alba De Silvestro ha conquistato un bel terzo posto nella vertical di Tromsoe, gara che ha aperto l’ultima tappa della Coppa del Mondo di sci alpinismo. L’azzurra si è distinta sulle nevi norvegesi, chiudendo con un distacco di 57.9 secondi dalla francese Axelle Gachet Mollaret, capace di imporsi con il tempo complessivo di 22:00.02 e con un margine di 37.5 secondi nei confronti della connazionale Emily Harrop, che si è già garantita la Sfera di Cristallo.

La bellunese di casa in Valtellina è salita sul podio del massimo circuito internazionale itinerante per la terza volta in stagione a livello individuale dopo le terze piazze conseguite nella vertical di Schladming e nell’individuale in Val di Martello, mentre settimana scorsa era stata terza nella staffetta mista di Villars sur Olon disputata insieme al marito Michele Boscacci.

La gara maschile è stata invece vinta dallo svizzero Remi Bonnet con il crono di 18:41.9, precedendo il belga Maximilien Drion Du Chapois (a 15.7) e il connazionale Aurelien Gay (a 17.0). Matteo Sostizzo ha concluso in sesta piazza (a 46.5), ottavo posto per Davide Magnini (a 55.55), Michele Boscacci 14mo (a 1:12.4) e Matteo Eydallin 20mo (a 1:36.7). Si tornerà in gara nel weekend per sprint (sabato) e individuale (domenica).