Sci alpinismo, Murada, Mascherona e Veronese eliminate in semifinale nella Sprint di Tromsø

Calato il sipario sulle Sprint di scene a Tromsø, in Norvegia, penultimo atto stagionale di Coppa del Mondo di sci alpinismo. Sulle nevi scandinave non sono arrivati grandi risultati in casa Italia, dopo le buone indicazioni dei giorni precedenti.

Nella gara femminile, le semifinali sono state un ostacolo invalicabile per le azzurre presenti. Giulia Murada ha terminato in terza posizione, seguita a stretto giro da Katia Mascherona, mentre nell’altra heat Ilaria Veronese ha concluso in sesta piazza.

Il successo è andato alla francese Emily Harrop, dando conferma del suo status di leader, mettendosi alle spalle la svizzera Marianne Fatton e la connazionale Margot Ravinel, con Ana Alonso Rodriguez e le altre due francesi Celia Perillat-Pessey e Lena Bonnel a completare il quadro delle atlete partecipanti alle finali.

Nell’ultimo atto maschile si è assistito alla doppietta svizzera concretizzata da Thomas Bussard e Jon Kistler davanti al belga Maximilien Drion Du Chapois, allo spagnolo Oriol Cardona Coll (penalizzato di 10″), al francese Thibault Anselmet e all’iberico Ferrer Martinez. Parlando degli azzurri, Rocco Baldini è giunto nella prima heat e Nicolò Canclini quinto nella quarta batteria. Fine del percorso per loro.