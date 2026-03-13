Sci alpinismo, coppie italiane in lotta per il bronzo nei Mondiali lunghe distanze. Domani l’ultima tappa

Terza tappa e penultima giornata della Pierra Menta 2026, una delle classiche dello sci alpinismo. La quarantesima edizione della tappa francese mette in palio quest’anno anche i titoli Mondiali lunghe distanze a squadre. Andiamo a scoprire i risultati di oggi in attesa degli ultimi chilometri di domani.

Sulle Alpi Francesi, in campo femminile, la frazione odierna é stata conquistata dalla coppia transalpina formata da Emily Harrop e Margot Ravinel, vincitrici in 3:22’22” sui 25 chilometri previsti. Dietro di loro le connazionali Axelle Gachet-Mollaret e Celia Perillat-Pessey con un ritardo di 7’20”. Ancora terza la coppia italiana composta da Alba de Silvestro e Lisa Moreschini, distante 10’21”. Le azzurre, in attesa di domani, sono in ottima posizione per conquistare il bronzo iridato. Harrop/Ravinel, invece, hanno un vantaggio da custodire di 4’45” dalle connazionali per conquistare l’oro.

Tra gli uomini, invece, i protagonisti sono ancora i francesi William Bon Mardion e Xavier Gachet, vincitori in 2:51”08. Secondi i connazionali Samuel Equy e Anselme Damevin, ora con un ritardo di 1’30” nella generale. Terzo tempo di giornata per gli azzurri Davide Magnini e William Boffelli che mantengono il podio virtuale in attesa della giornata finale.