Seguici su
LEGGI OA SPORT SENZA PUBBLICITÀ
ABBONATI

Sci AlpinismoSport Invernali

Sci alpinismo, coppie italiane in lotta per il bronzo nei Mondiali lunghe distanze. Domani l’ultima tappa

Pubblicato

13 minuti fa

il

Alba de Silvestro
Alba de Silvestro / IPA

Terza tappa e penultima giornata della Pierra Menta 2026, una delle classiche dello sci alpinismo. La quarantesima edizione della tappa francese mette in palio quest’anno anche i titoli Mondiali lunghe distanze a squadre. Andiamo a scoprire i risultati di oggi in attesa degli ultimi chilometri di domani.

Sulle Alpi Francesi, in campo femminile, la frazione odierna é stata conquistata dalla coppia transalpina formata da Emily Harrop e Margot Ravinel, vincitrici in 3:22’22” sui 25 chilometri previsti. Dietro di loro le connazionali Axelle Gachet-Mollaret e Celia Perillat-Pessey con un ritardo di 7’20”. Ancora terza la coppia italiana composta da Alba de Silvestro e Lisa Moreschini, distante 10’21”. Le azzurre, in attesa di domani, sono in ottima posizione per conquistare il bronzo iridato. Harrop/Ravinel, invece, hanno un vantaggio da custodire di 4’45” dalle connazionali per conquistare l’oro.

Tra gli uomini, invece, i protagonisti sono ancora i francesi William Bon Mardion e Xavier Gachet, vincitori in 2:51”08. Secondi i connazionali Samuel Equy e Anselme Damevin, ora con un ritardo di 1’30” nella generale. Terzo tempo di giornata per gli azzurri Davide Magnini e William Boffelli che mantengono il podio virtuale in attesa della giornata finale.

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI
Argomenti correlati:
Pubblicità