Sci alpinismo, De Silvestro/Moraschini e Boffelli/Magnini terzi dopo la prima tappa dei Mondiali lunghe distanze

È iniziata oggi la quarantesima edizione della Pierra Menta, tappa storica dello sci alpinismo mondiale. La competizione si svolge nell’arco di quattro giornate con gli atleti che saranno divisi in coppie maschili e femminili. Saranno oltre 10.000 i metri di dislivello per l’appuntamento francese che assegnerà quest’anno anche i titoli del Campionato Mondiale lunghe distanze.

Nella prima tappa di oggi, la coppia composta da Emily Harrop e Margot Ravinel ha completato i primi 16.5 chilometri in prima posizione con il tempo di 2:57’18”. Dietro di loro le connazionali Axelle Gachet-Mollaret e Celia Perillat-Pessey, con un ritardo di soli 11″. Ottima la prima prova della coppia azzurra formata da Alba de Silvestro e Lisa Moreschini. Le azzurre chiudono infatti in terza posizione con il tempo di 3:07’23”, davanti all’altro duo azzurro formato da Ilaria Veronese e Giulia Compagnoni.

Francia dominante anche nella prova maschile con Samuel Equy ed Anselme Damevin che hanno chiuso in testa la tappa con il tempo di 2:30’33”. Altra doppietta transalpina con il secondo posto firmato da Bon Mardion/Gachet, a 18 secondi di ritardo. Italia ancora al terzo posto con Davide Magnini e William Boffelli che hanno chiuso a 2’54″dalla testa. Quinti invece Boscacci/Antonioli, campioni del mondo in carica.