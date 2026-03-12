Sci Alpinismo, Boffelli e Magnini sono terzi nella generale dopo la seconda tappa dei Mondiali lunghe distanze

Continua, con la seconda giornata di gare, la quarantesima edizione della Pierra Menta, storica tappa del calendario dello sci alpinismo mondiale. In archivio la seconda giornata di gare dell’evento che quest’anno mette in palio i titoli del Campionato mondiale delle lunghe distanze.

In campo maschile la Francia recita la parte del leone con due equipaggi ai primi due posti. William Bon Mardion e Xavier Gachet si aggiudicano il successo con il tempo di 3:25:32 e precedono di trenta secondi i connazionali Anselm Damevin e Samuel Equy.

Il primo dei due equipaggi azzurri conquista la quarta posizione. Davide Magnini e William Boffelli chiudono la loro prova con 3:28:34 e un ritardo di 3’30” dalla testa della gara. Si fermano invece in ottava posizione Michele Boscacci e Robert Antonioli che tagliano il traguardo con un ritardo di 11’58”.

Boffelli e Magnini conservano il terzo posto in classifica generale con un ritardo di 6’08” da Bon Mardion e Gachet, mentre il duo Boscacci-Antonioli perde una posizione rispetto alla tappa di apertura, al momento è sesto, e aumenta il suo ritardo a 18’19” dalla coppia al comando della gara.

In campo femminile primeggiano ancora le francesi Axelle Gachet Mollaret e Celia Perillat Pessey, il loro crono al traguardo è di 3:57:18, davanti alle connazionali Emily Harrop e Margot Ravinel con il tempo di 4:00:02. Conquistano la terza posizione Alba De Silvestro e Lisa Moreschini che tagliano il traguardo con 4:11:07.