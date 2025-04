Rugby, Sexton inizia la sua carriera da allenatore

È stato una delle leggende del rugby irlandese, con il record di 1.108 punti segnati in carriera con la maglia dell’Irlanda. Ha vestito la maglia della nazionale 118 volte, capitandandola il 14 match del Sei Nazioni, fino al suo ritiro nel 2023. E ora Jonathan Sexton inizia ufficialmente la sua nuova carriera rugbistica, quella da allenatore e, ancora una volta, il suo nome sarà legato alla nazionale.

Dopo aver collaborato con lo staff dell’Irlanda durante le ultime Autumn Nations Series e l’ultimo Sei Nazioni, infatti, ora Sexton entrerà in pianta stabile nello staff tecnico dell’Irlanda come assistant coach di Andy Farrell a partire dal 1° agosto. Ma non solo, perché l’ex mediano di apertura sarà anche al seguito dei British & Irish Lions, sempre sotto la guida di Farrell, durante il tour in Australia questa estate.

“Sono stato fortunato ad avere grandi allenatori che hanno coltivato e sviluppato le mie capacità, e sono desideroso di condividere le mie esperienze con la prossima generazione per aiutarla a raggiungere i propri obiettivi. Il livello di investimento e attenzione ai percorsi di sviluppo in Irlanda è davvero incoraggiante, e credo che il futuro del rugby maschile e femminile in Irlanda sia davvero promettente” ha dichiarato Jonathan Sexton, che sarà impegnato a tutti i livelli del rugby irlandese.

“È un vero colpo aver ingaggiato qualcuno con il profilo e l’esperienza di Johnny, e sono felice di proseguire il mio lungo legame con lui. La sua grinta e la sua dedizione da giocatore sono qualità che porterà con sé e so che i giocatori apprezzeranno la sua esperienza e competenza accanto agli altri membri dello staff tecnico” ha, invece, detto Andy Farrell.