United Rugby Championship: riparte la corsa ai playoff

Torna dopo la pausa delle coppe l’United Rugby Championship e con sole quattro giornate da giocare la corsa playoff diventa sempre più incandescente. Con nove squadre racchiuse in dieci punti per soli quattro posti nella post season ogni turno può essere decisivo per consolidare la propria posizione o vedere la top 8 scappare via.

A iniziare da questo weekend, con il venerdì sera che offre la sfida tra Edimburgo e Sharks. Gli scozzesi sono attualmente ottavi con 36 punti, ma serve un successo per evitare di scivolare fuori dalla zona playoff, con Cardiff – nono – che ha anch’esso 36 punti. Gli Sharks sono abbastanza tranquilli, quarti a 45 punti, ma puntano al successo esterno per evitare di farsi risucchiare in basso, con la nona piazza a nove punti.

Sabato, invece, trasferta decisiva in Sudafrica per la Benetton Treviso che scende in campo contro i Lions. I sudafricani sono quattordicesimi, ma con la zona playoff a soli 6 punti sognano una clamorosa rimonta. I veneti, invece, sono settimi, a 36 punti come Edimburgo e Cardiff e ogni punto è fondamentale. A seguire scontro tra dentro o fuori tra gli Stormers e Connacht. I sudafricani sono decimi con 35 punti, gli irlandesi tredicesimi con 33 punti. Chi vince resta in corsa per la postseason, chi perde (soprattutto i ragazzi di Galway) rischia di dire addio ai sogni di gloria.

Derby playoff in Galles, con gli Ospreys – dodicesimi con 33 punti – che ospitano Cardiff, che come detto è nono con 36 punti. I padroni di casa puntano al sorpasso, mentre gli ospiti dopo il ko di Treviso vogliono riprendere a correre, anche se la situazione è tesa anche fuori dal campo, con la società sull’orlo del fallimento. In Irlanda altra sfida interessante tra il Munster e i sudafricani Bulls. Gli ospiti sono terzi e tranquilli, mentre la squadra di casa è quinta con 39 punti e punta al successo per consolidare la propria posizione nella zona playoff.

La giornata si chiude con le ultime tre sfide. A Newport i Dragons ospitano gli Scarlets, con i padroni di casa ormai fuori dai giochi, mentre gli ospiti devono vincere per restare in scia, con i loro 33 punti. A Parma le Zebre ospitano i Glasgow Warriors, con gli emiliani in campo per la gloria, mentre gli scozzesi sono secondi e ormai tranquilli. Si chiude con Leinster-UIster, un derby irlandese fondamentale per la squadra di Belfast. I dubliners sono primi, mentre l’Ulster è sesta con 37 punti e deve vincere per non rischiare di farsi risucchiare verso la zona pericolosa della classifica.