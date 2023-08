LIVE Irlanda-Italia 33-17, Test Match rugby in DIRETTA: gli azzurri cedono ai padroni di casa a Dublino

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

22.53 La nostra diretta live termina qui, grazie per averci seguito fino a questo punto, buon proseguimento di serata con la cronaca del match su OA Sport.

22.51 L’Irlanda si impone dunque 33-17 a Dublino sull’Italia di Kieran Crowley, in grado di trovare due mete nel secondo tempo con Pani e Menoncello, uscito dal campo malconcio dopo un colpo rimediato alla spalla, da capire l’entità dell’infortunio.

82′ FINISCE QUI!

80′ Rubata dell’Irlanda.

78′ Chiude in attacco l’Italia.

76′ Esce in lacrime Tommaso Menoncello dopo un colpo subìto alla spalla.

75′ Tra le fila dell’Italia entra Pettinelli ed esce un ottimo Negri.

73′ C’è la trasformazione di Ciaran Frawley. 33-17.

72′ 31-17 Accelerata dell’Irlanda con Doris che schiaccia per la seconda meta della sua serata.

70′ 26-17, c’è la trasformazione di Matteo Allan.

69′ TOMMASO MENONCELLO! Arriva subito la meta dell’Italia. 26-15.

67′ Non arriva la trasformazione di Crowley.

66′ 26-10, avanza l’Irlanda che arriva in meta con il neo-entrato Cian Healy.

64′ Scintille in mezzo al campo dopo un duro placcaggio di Ioane ai danni di Stockdale.

62′ Superata l’ora di gioco con un’Italia decisamente più brillante in questa ripresa rispetto al primo tempo.

60′ Calcio contro l’Irlanda.

58′ Gran difesa dell’Italia che si conquista l’ingresso in mischia chiusa, esultano gli azzurri.

56′ C’è la punizione in favore dei padroni di casa che vanno in rimessa laterale.

54′ Mischia per l’Irlanda.

52′ 21-10, arriva la trasformazione di Tommaso Allan.

51′ LORENZO PANI! Il guizzo del toscano, meta Italia, 21-8.

49′ Calcio di punizione in favore dell’Italia.

47′ Recupera il possesso dell’ovale l’Italia.

45′ Avanza l’Irlanda sospinta dal pubblico di casa.

43′ Tra le fila degli azzurri dentro Fusco e fuori Varney.

41′ Inizia il secondo tempo.

22.04 Rientrano in campo le squadre.

21.51 A tra poco per il racconto del secondo tempo su OA Sport.

21.50 Finisce il primo tempo a Dublino, Irlanda avanti 21-3 sull’Italia con le mete di Kilcoyne, Doris e McCloskey (le ultime due in superiorità numerica) dopo l’iniziale vantaggio azzurro firmato Allan.

Rubata dell’Irlanda sulla touche, finisce il primo tempo.

42′ Funziona la mischia azzurra, conquistato un calcio di punizione, nel frattempo fuori Zuliani dentro Lamaro.

40′ Tempo rosso, opzione rimessa laterale o mischia.

38′ 21-3, Crowley non sbaglia la trasformazione.

37′ 19-3, meta di Stuart McCloskey.

36′ Avanza l’Irlanda che avrà ancora un minuto in superiorità numerica da giocare.

34′ Subito sfruttata dunque la superiorità numerica dalla squadra di Andrew Farrell.

33′ 14-3, c’è la trasformazione di Crowley.

32′ 12-3, maul irlandese che sfocia nella meta di Caelan Doris.

30′ Cartellino giallo per Fischetti per un placcaggio si Chasey prima dei 10 metri.

28′ Calcio di Allan in rimessa laterale dopo un’accelerata di Pani culminata con un passaggio forzato verso Brex.

26′ Pallone perso in avanti dall’Irlanda, mischia per l’Italia.

24′ Sostituzione temporanea Italia con Lorenzo Pani che rileva un sanguinante Paolo Odogwu, vittima di una gomitata.

22′ Avanza l’Irlanda con la maul, arriva però il fallo di Crowley.

20′ Menoncello anticipa O’Brien che non riesce a schiacciare dopo il calcetto di Henshaw.

18′ Si salva l’Italia sull’avanzata irlandese con Garbisi che va nuovamente ad allontanare con il calcio.

16′ Garbisi si rifugia in rimessa laterale.

14′ 7-3. c’è la trasformazione di Jack Crowley.

13′ 5-3, arriva la metà irlandese con i padroni di casa che entrano nei cinque metri e dopo un’azione insistita vanno a segno con David Kilcoyne.

11′ E’ costretto ad uscire per infortunio Marco Riccioni, al suo posto Simone Ferrari.

9′ Provano ad avanzare gli azzurri.

7′ Il calcio di Garbisi ad allontanare il pallone.

5′ Mischia per l’Italia all’interno della propria metà campo.

3′ 0-3 Non sbaglia il mediano di apertura del Perpignan, Italia avanti.

2′ Gli azzurri vanno a conquistare un calcio di punizione dopo una mischia, pronto Tommaso Allan.

1′ PARTITI!

20.58 Inno nazionale irlandese.

20.56 Inno di Mameli!

20.55 Squadre in campo, tra poco sarà la volta degli inni nazionali.

20.50 Italia reduce dalla sconfitta in casa della Scozia (25-13), l’Irlanda tornerà invece in campo per la prima volta dopo la vittoria del Sei Nazioni.

20.45 Un quarto d’ora al kick off, le squadre stanno ultimando il riscaldamento all'”Aviva Stadium” di Dublino.

20.40 Questi dunque gli schieramenti:

Irlanda: 15 Jimmy O’Brien, 14 Keith Earls, 13 Robbie Henshaw 12 Stuart McCloskey 11 Jacob Stockdale, 10 Jack Crowley, 9 Craig Casey, 8 Jack Conan, 7 Caelan Doris, 6 Ryan Baird, 5 Joe McCarthy, 4 Iain Henderson, 3 Tom O’Toole, 2 Rob Herring, 1 David Kilcoyne

A disposizione: 16 Tom Stewart, 17 Cian Healy, 18 Tadhg Furlong, 19 Tadhg Beirne, 20 Cian Prendergast, 21 Caolin Blade, 22 Ciaran Frawley, 23 Calvin Nash

Italia: 15 Tommaso Allan, 14 Paolo Odogwu, 13 Juan Ignacio Brex, 12 Tommaso Menoncello, 11 Montanna Ioane, 10 Paolo Garbisi, 9 Stephen Varney, 21 Lorenzo Cannone, 7 Manuel Zuliani, 6 Sebastian Negri, 5 Federico Ruzza, 4 Dino Lamb, 3 Marco Riccioni, 2 Giacomo Nicotera, 1 Danilo Fischetti

A disposizione: 16 Luca Bigi, 17 Paolo Buonfiglio, 18 Simone Ferrari, 19 Niccolò Cannone, 20 Michele Lamaro, 22 Alessandro Fusco, 23 Lorenzo Pani

20.35 C’è stato un cambio dell’ultim’ora tra le fila degli azzurri con Toa Halafihi, colpito da una gastroenterite, che sarà sostituito da Lorenzo Cannone.

20.30 Buonasera amiche e amici di OA Sport e benvenute/i alla DIRETTA LIVE testuale di Irlanda-Italia, test match di avvicinamento alla Rugby World Cup 2023.

Buonasera amiche e amici di OA Sport e benvenute/i alla DIRETTA LIVE testuale di Irlanda-Italia, secondo test match di avvicinamento Rugby World Cup 2023 per gli azzurri di Kieran Crowley che affrontano i padroni di casa a Dublino.

Sarà una gara ostica quella che l’Italia sarà chiamata ad affrontare all'”Aviva Stadium”. Rispetto all’uscita con la Scozia saranno due gli esordienti che proveranno a guadagnarsi un biglietto per i Mondiali in Francia, ovvero gli oriundi Paolo Odogwu, ala classe 1997 del Benetton Treviso e Dino Lamb, seconda linea classe 1998 in forza agli Harlequins di Londra.

L’Irlanda, campione in carica del Sei Nazioni, tornerà invece in campo per la prima volta davanti al proprio pubblico con il C.T. Andrew Farrell che dovrà fare a meno di Jonathan Sexton, costretto a scontare una squalifica di tre giornate. Anche tra le fila dei “The Shamrocks XV” saranno diversi gli esordienti come Calvin Nash e Tom Stewart, i quali partiranno però entrambi dalla panchina.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE testuale di Irlanda-Italia, test match di avvicinamento alla Rugby World Cup 2023. Si partirà alle ore 21.00 all”Aviva Stadium” di Dublino, dove gli azzurri di Kieran Crowley proveranno a mettere i bastoni tra le ruote ai campioni in carica del Sei Nazioni. Buon divertimento con la nostra cronaca in tempo reale.

Foto: LivePhotoSport