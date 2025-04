Rugby, Coppe europee: i risultati dei quarti di finale

Nel weekend si sono disputati i match dei quarti di finale di Champions Cup e Challenge Cup, le due coppe europee di rugby che hanno, dunque, deciso le semifinaliste che questa primavera si giocheranno i due titoli continentali. Ecco come è andata.

In Champions Cup si è iniziato con la clamorosa vittoria del Leinster contro i Glasgow Warriors. I dubliners hanno dominato il match all’Aviva Stadium vincendo per 52-0, senza lasciare alcuno scampo agli scozzesi. A Bordeaux, invece, delusione per l’altra formazione irlandese del Munster, uscita sconfitta per 47-29. Match sempre in controllo dei francesi, che fin dal primo tempo hanno accelerato, impedendo agli ospiti di rientrare in partita.

Senza storia anche il quarto di finale tra i Northampton Saints e il Castres, con gli inglesi che dopo aver sofferto un tempo (chiuso 20-13) hanno dilagato nella ripresa chiudendo il discorso sul 51-16. Ben più combattuta la sfida tutta francese tra Tolone e Tolosa. Un primo tempo senza mete, con i piedi di Melvyn Jaminet e Thomas Ramos che vale il 12-6 con cui si va al riposo. Nella ripresa, però, le mete di Jack Willis e Pita Ahki fanno la differenza e Tolosa si impone 18-21. Le semifinali, dunque, vedranno sfidarsi Leinster e Northampton Saints da un lato, e Bordeaux-Tolosa dall’altro.

In Challenge Cup, invece, si è partiti con la sfida tra Edimburgo e Bulls. A imporsi sono stati gli scozzesi per 34-28, anche se i padroni di casa hanno rischiato grosso, facendosi quasi rimontare dal 31-7 raggiunto al 42’. Successo esterno per il Lione che ha espugnato il campo degli Ospreys per 18-20. Decisiva la trasformazione mancata da Dan Edwards al 71’ che ha impedito ai gallesi di mandare il match ai supplementari.

Grande equilibrio e vittoria esterna anche a Galway, dove il Connacht ha ceduto al Racing 92 per 40-43. Match ricco di mete, ben 11, e con i parigini che si sono saputi imporre nonostante il cartellino rosso a Wame Naituvi (autore della prima meta) dopo 12 minuti e il giallo a Owen Farrell nel finale. Nell’ultimo match di giornata dominio del Bath nel derby inglese contro il Gloucester, con i padroni di casa che si sono imposti per 61-26. Le semifinali, dunque, vedranno sfidarsi Edimburgo e Bath da un lato, e Lione-Racing 92 dall’altro.