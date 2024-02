LIVE Francia-Irlanda 17-38, Sei Nazioni rugby 2024 in DIRETTA: gli uomini di Farrell espugnano Marsiglia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

22.56 La nostra diretta live termina qui, grazie per averci seguito fino a questo punto, buon proseguimento di serata con la cronaca del match su OA Sport.

22.55 Finisce con una rotonda vittoria (con bonus) dell’Irlanda in casa della Francia il Sei Nazioni 2024. 10-17 e 7-21 i parziali di un match praticamente sempre controllato dagli uomini di Andy Farrell.

FINISCE QUI!

80′ Prova a chiudere con una meta la Francia.

79′ Crowley non sbaglia mai. Francia-Irlanda 17-38.

78′ META IRLANDA! Maul ospite sulla touche e Kelleher schiaccia.

77′ Rimessa Irlanda nei 22 francesi.

75′ Cinque minuti al termine, Irlanda vicina alla prima, pesante, vittoria in questo Sei Nazioni.

73′ Avanza la Francia quando mancano 11 fasi alla fine.

71′ Ristabilita nel frattempo la superiorità numerica in favore degli ospiti, mischia per l’Irlanda.

69′ Recupero il possesso la Francia ma un passaggio in avanti di Penaud riconsegna l’ovale all’Irlanda.

67′ Torna ad avanzare l’Irlanda, rinvigorita dalla meta che ha ristabilito le distanze.

65′ Crowley per la trasformazione. Francia-Irlanda 17-31.

64′ SHEEHAN! Arriva la metà del punto bonus per l’Irlanda che ri-allunga.

62′ Irlanda nei 22 francesi quando siamo entrati nell’ultimo quarto di gara.

60′ Sembrerebbe ora essere girata l’inerzia del match con la Francia ora solo ad una meta di svantaggio.

58′ Cartellino giallo per O’Mahony, ristabilita dunque la parità numerica per dieci minuti.

57′ Arriva la trasformazione di Ramos. Francia-Irlanda 17-24.

56′ GABRILLAGUES! C’è la meta francese.

54′ Recuperano il possesso dell’ovale i transalpini.

52′ Rimessa Irlanda nei 22 francesi.

50′ Prova a reagire la Francia con l’inferiorità numerica che si fa però sentire.

48′ C’è la trasformazione di Crowley. Francia-Irlanda 10-24.

47′ NASH! Muove la palla l’Irlanda che va in meta con il 14.

45′ Rimessa Irlanda a ridosso dei 22 francesi.

43′ Ramos non trova i pali con il calcio.

41′ Possesso Francia.

INIZIA IL SECONDO TEMPO!

21.50 Lampo francese a chiosa di un primo tempo di totale marca irlandese. 10-17 in favore degli ospiti a fine primo tempo, a tra poco per il racconto della ripresa su OA Sport.

FINISCE IL PRIMO TEMPO!

41′ C’è la trasformazione di Ramos. Francia-Irlanda 10-17.

40′ PENAUD! Arriva la meta della Francia in chiusura della prima frazione di gioco.

39′ I transalpini chiudono in avanti il primo tempo.

37′ La Francia cerca di tenere l’ovale distante dai suoi 22 per rimettere a posto le idee negli spogliatoi.

35′ FRANCIA IN 14! Cartellino rosso per Willemse, piove sul bagnato per i padroni di casa.

33′ C’è la conversione di Crowley. Francia-Irlanda 3-17.

32′ BEIRNE! Corsa in mezzo ai pali per il 5 irlandese.

30′ Torna ad avanzare l’Irlanda che entra nei 22 francesi.

28′ SI SBLOCCA LA FRANCIA! Calcio lunghissimo a bersaglio di Ramos per sbloccare il punteggio. Francia-Irlanda 3-10.

26′ Non entra il calcio centrale di Crowley, si resta sul 10-0 Irlanda.

24′ Avanzata dirompente di Crowley, Francia ancora alle corde.

22′ Mischia per la squadra di Andy Farrell.

20′ Irlanda assoluta padrona del campo in questo primo quarto di gara, si ristabilisce la parità numerica nel frattempo.

18′ C’è la trasformazione di Crowley. Francia-Irlanda 0-10.

17′ META IRLANDA! Aki si apre un varco e serve Gibson-Park che vola a marcare la prima meta di serata.

15′ Calcio lungo di Ramos.

13′ Calcetto di Crowley con il pallone che scappa via, possesso Francia.

11′ Torna a spingere la squadra di Andy Farrell.

9′ Cartellino giallo contro Paul Willemse per un intervento al collo.

7′ IRLANDA AVANTI! I primi punti del Sei Nazioni 2024 li mette a segno Crowley con un piazzato. Francia-Irlanda 0-3.

5′ Rimessa Irlanda nei 22 francesi.

3′ Recupera il possesso dell’ovale la Francia che avanza.

1′ Rimessa per l’Irlanda.

SI PARTE!

20.57 Inno nazionale francese.

20.56 Inno nazionale irlandese.

20.55 Entrano in campo le squadre, tra poco si parte.

20.50 Dieci minuti all’inizio del match del “Velodrome” di Marsiglia che vedrà subito sfidarsi le due grandi favorite per il titolo.

20.40 Buonasera amiche e amici di OA Sport e benvenute/i alla DIRETTA LIVE testuale di Francia-Irlanda, prima giornata del Sei Nazioni 2024.

Buonasera amiche e amici di OA Sport e benvenute/i alla DIRETTA LIVE testuale di Francia-Irlanda, match inaugurale del Sei Nazioni 2024. La massima competizione rugbistica continentale si apre con lo scontro diretto tra le due favorite per la conquista del titolo.

Il Guiness Sei Nazioni riparte dallo stadio “Velodrome” di Marsiglia dove la Francia del ct Fabien Galthié, tra le grandi deluse della Rugby World Cuo giocata in casa, cercherà di partire con il piede giusto. Sarà una nazionale transalpina rinnovata e con diverse defezioni quella che si presenterà ai nastri di partenza della massima competizione rugbistica continentale, priva di Antoine Dupont (che si è preso un anno sabbatico per provare l’avventura del rugby 7s alle Olimpiadi 2024) oltre che di Romain Ntamack, fuori per infortunio in mediana.

L’Irlanda campione in carica resta probabilmente la favorita per la caccia al titolo, i ragazzi di Andy Farrell cercheranno di riscattare la delusione per l’eliminazione precoce ai Mondiali dovendo al contempo fronteggiare l’addio di un’icona come Jonathan Sexton ma quella che si presenterà in Francia resta una squadra con tanta qualità, velocità ed esperienza, non seconda potenzialmente a nessuno sulla carta.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE testuale di Francia-Irlanda, prima giornata del Sei Nazioni di rugby 2024. Si partirà alle ore 21.00 allo stadio “Velodrome” di Marsiglia, buon divertimento con il nostro racconto in tempo reale per non perdersi davvero nulla.

Foto: Lapresse