Ranking WTA (21 aprile 2025): Jasmine Paolini si avvicina al n.5 del mondo, Sabalenka sempre più leader

Aggiornamenti un po’ tardivi quelli del ranking WTA. La disputa della finale del torneo di Stoccarda quest’oggi, ovviamente, ha portato a un ritardo negli update della classifica mondiale. Ebbene, vista la finale raggiunta sulla terra rosssa tedesca, la bielorussa Aryna Sabalenka ha rafforzato la propria posizione di leader con 10768 punti. Alle sue spalle troviamo la polacca Iga Swiatek (7383 punti) e l’americana Jessica Pegula (6208 punti).

Note liete in casa Italia arrivano da Jasmine Paolini. La toscana, semifinalista nell’evento teutonico, ha rafforzato la propria posizione di n.6 del ranking e si è avvicinata anche al n.5 della statunitense Madison Keys. Certo, per la toscana arriveranno delle “cambiali” molto pesanti per cui sarà complicato conservare l’attuale posizione in graduatoria.

RANKING WTA (TOP-10)

Lunedì 21 aprile 2025

1. Aryna Sabalenka 10768 punti

2. Iga Swiatek 7383 punti

3. Jessica Pegula 6208 punti

4. Coco Gauff 6073 punti

5. Madison Keys 4999 punti

6. Jasmine Paolini 4930 punti

7. Mirra Andreeva 4781 punti

8. Qinwen Zheng 4193 punti

9. Paula Badosa 3821 punti

10. Emma Navarro 3797 punti

Parlando delle altre giocatrici italiane, troviamo Lucia Bronzetti sempre nel ruolo di n.2 d’Italia (n.59) a precedere la marchigiana Elisabetta Cocciaretto (n.87). Permane il dato di solo tre azzurre nella top-100, considerando Lucrezia Stefanini n.150, le più vicine al gruppo di giocatrici citato.

TOP-10 AZZURRE

Lunedì 21 aprile 2025

6. Jasmine Paolini 4930 punti

59. Lucia Bronzetti 1018 punti

87. Elisabetta Cocciaretto 787 punti

150. Lucrezia Stefanini 496 punti

154. Sara Errani 480 punti

157. Martina Trevisan 471 punti

200. Nuria Brancaccio 365 punti

237. Giorgia Pedone 308 punti

251. Camilla Rosatello 289 punti

264. Nicole Fossa Huergo 271 punti